Погода в пятницу
18 октября в Баку сохранится пасмурная погода. Утром и вечером возможны кратковременные осадки.
Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем составит +17+19°. Влажность 65-75%.
По регионам страны ожидаются осадки, местами интенсивные. В горных районах возможен снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности днем +16+19°, в горах днем +7+11°, ночью +3+7°.
Общество
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- 18 октябрь 2024, 14:49
Жители села Кэрканч Шемахинского района сообщают, что платят 35 манатов за одну машину с водой (такие машины приезжают в село пять-шесть раз в месяц). По их словам, нехватка воды ставит под угрозу их средства к существованию, порядок и сельское хозяйство.
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- 18 октябрь 2024, 12:58
В Габалинском районе произошел вооруженный инцидент, в результате которого два человека погибли и один получил ранения.
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- 18 октябрь 2024, 12:31
Лидер в сфере инноваций и скорости, компания Bakcell, присоединилась к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact). По этому случаю был подписан меморандум между генеральным директором Bakcell Клаусом Мюллером и руководителем Глобального договора ООН в Азербайджане Самиром Мамедовым.
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- 18 октябрь 2024, 10:56
Два человека погибли и еще четверо пострадали сегодня утром в результате взрыва в квартире в пятиэтажном доме в Гяндже.
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