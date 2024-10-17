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(4 минуты назад)
Погода в пятницу

Погода в пятницу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в пятницу

18 октября в Баку сохранится пасмурная погода. Утром и вечером возможны кратковременные осадки.

Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем составит +17+19°. Влажность  65-75%.

По регионам страны ожидаются осадки, местами интенсивные. В горных районах возможен снег. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в низменности днем +16+19°, в горах днем +7+11°, ночью +3+7°.

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