Погода в пятницу

Жители села Кэрканч Шемахинского района сообщают, что платят 35 манатов за одну машину с водой (такие машины приезжают в село пять-шесть раз в месяц). По их словам, нехватка воды ставит под угрозу их средства к существованию, порядок и сельское хозяйство.