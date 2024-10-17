Существуют ли незаконные вычеты из студенческих стипендий?

Поступают жалобы на ежемесячные вычеты из стипендий студентов высших учебных заведений в Азербайджане. Некоторые студенты сообщают, что из их стипендий ежемесячно без их согласия вычитается несколько манатов. По их словам, эти деньги якобы собираются для студенческого профсоюза.

Студент 3-го курса Азербайджанского государственного педагогического университета, пожелавший остаться анонимным в целях безопасности, также утверждает, что, хотя его ежемесячная стипендия составляет 100 манатов, он получает всего 97 манатов в месяц: «Деньги напрямую списываются со стипендиальной карты. Говорят, что эти средства поступают в студенческий профсоюзный комитет. Однако я не подписывал никакого заявления или согласия на списание с меня этих денег».

Он подчеркивает, что ни он, ни его близкие друзья-студенты никогда не обращались в студенческий профсоюзный комитет своего университета за помощью по каким-либо вопросам.

В настоящее время в Азербайджане студенты бакалавриата с академическими баллами 91–100 баллов получают стипендию в размере 175 манатов, с баллами 71–100 баллов — 145 манатов, а с баллами 51–100 баллов — 100 манатов. По данным Государственного Комитета Статистики, в 2023/2024 учебном году на очной форме обучения в высших учебных заведениях обучаются 182 121 студент. Из них 100 719 человек получают стипендию.

По поводу жалобы пока не удалось получить ответ от руководства Азербайджанского государственного педагогического университета. Однако в студенческом профсоюзном комитете этого вуза сообщили агентству Turan, что в случае несогласия студентов стипендия за членство не удерживается: «Студенты, являющиеся членами профсоюза, платят членский взнос. Этот членский взнос идет на покрытие расходов на общежитие, питание и транспорт. Членский взнос удерживается в размере 2 процентов от стипендии студента в период обучения».

Министерство образования и науки сообщило агентству, что со студенческих стипендий налоги не удерживаются.

Эксперт по образованию Набатали Гуламоглу заявил Радио Азадлыг по этому поводу, что членство в студенческом профсоюзе является по закону добровольным: «Если кого-то заставляют стать его членом и у него вычитают стипендию, я бы посоветовал таким студентам обратиться в суд».

Эксперт выражает недоверие тем, что деньги напрямую вычитаются из студенческих стипендий: «Потому что это нарушение закона. Прямой перевод денег со студенческой стипендии в профсоюз является незаконным. Однако не исключено, что после выдачи стипендии они скажут студенту пожертвовать 3 маната в профсоюз. Или же они могут заставить студента написать заявление на перевод денег со стипендии».

Н. Гуламоглу считает, что размер стипендии, предоставляемой студентам в Азербайджане, неудовлетворителен: «В нынешний инфляционный период стипендии хватает только на то, чтобы студенты могли купить продукты и легко перекусить. В целом, я считаю, что стипендии должны выдаваться на основе уровня знаний студентов. В настоящее время минимальная ежемесячная стипендия для студентов должна составлять 300 манатов».