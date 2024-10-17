Немецкий депутат инициировал петицию с требованием освободить азербайджанского ученого в преддверии COP29

Михаэль Блосс, депутат Европейского парламента от Германии, инициировал кампанию по сбору подписей с требованием освободить доктора Губада Ибадоглу, известного азербайджанского экономиста и активного критика контролируемого государством нефтегазового сектора страны.

Кампания началась в то время, когда Азербайджан готовится принять Всемирную климатическую конференцию COP29. Блосс раскритиковал президента Ильхама Алиева за то, что тот якобы финансирует свою администрацию за счет продажи ископаемого топлива, включая предполагаемые несанкционированные продажи российского газа в Европу, что может непреднамеренно поддерживать продолжающиеся военные действия России.

Доктор Ибадоглу, известный своей откровенной позицией против коррупции и автократического правления, был арестован властями Азербайджана и в настоящее время находится под домашним арестом. Несмотря на то, что он страдает от сердечного заболевания и нуждается в срочном лечении за рубежом, он находится в заключении в стране.

Петиция Блосса призывает президента Алиева прекратить репрессии против защитников свободы и прав человека, подчеркивая, что задержание доктора Ибадоглу подрывает авторитет Азербайджана как стороны, принимающей международную климатическую конференцию. Также кампания требует немедленного освобождения всех политических заключенных в Азербайджане, прекращения транспортировки российского газа через страну и прекращения добычи нефти и газа в Азербайджане в соответствии с глобальными климатическими целями.

«Климатический кризис требует коллективных действий и свободного обмена идеями», — заявил Блосс. «Авторитарные действия, заставляющие молчать ученых и активистов, не только мешают нашей борьбе с изменением климата, но и нарушают основные права человека».

В петиции подчеркивается взаимосвязь защиты климата и прав человека, а также содержится призыв оказать международную поддержку защите прав Губада и ибад оглу и находящихся в заключении журналистов..