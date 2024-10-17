Фигуранты дела Abzas Media  продолжают подвергаться в СИЗО необоснованным ограничениями

В отношении содержащейся в Бакинском СИЗО-1 журналистки Эльнары Гасымовой также введены ограничения, говорится в сообщении издания Abzas Media на Facebook.

Как сообщила мать журналистки Натаван Гасымова, после парламентских выборов на очные встречи Эльнары с родней был наложен запрет. «Раньше на встречу можно было взять с собой ручку и бумагу, делать заметки. Но после того, как диретор Abzas Media Ульви Гасанлы предал огласке факт пыток зженщины, находящейся в заключении в СИЗО, очнные встречи журналистов с родственниками запретили и теперь можно общаться только через стекло», - отметила Гасымова.

При этом, встречи за стеклянной перегородкой проходят под жестким контролем надзирателей.

«На встрече 12 октября надзирательница от начала до конца встречи стояла над головой. Когда я выразила протест, надзиратели сказали, что им так велено Я спросила, почему нельзя проносить ручку и бумагу, мне ответили, что бумагу можно, а ручку – нет, это тоже велено», - рассказала Гасымова.

Ранее, о запрете очных встреч сообщили родственники арестованных по этому же делу Ульви Гасанлы и Севиндж Вагифгызы.

В редакции Abzas Media считают, что по мере приближения COP29 арестованным журналистам этого издания создают все новые трудности.

* Эльнара Гасымова одна из шести журналистов арестованных в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всех обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору).

Однако 16-19 августа последовало ужесточение - выдвинуто обвинение по ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); а также 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения.