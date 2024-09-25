«Никаких изменений в политике относительно ударов по России», — Белый дом перед встречей Байдена и Зеленского
«Никаких изменений в отношении политики нанесения ударов по России», — Белый дом перед встречей Байдена и Зеленского
Во вторник Белый дом заявил, что не изменил в политику в отношении Украины и использования ракет большой дальности для ударов в глубь России. Однако обсуждения этого вопроса на предстоящей встрече президентов Байдена и Зеленского не исключается.
«Президент с нетерпением ждет разговора с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят», — сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в ответ на вопрос вашингтонского корреспондента TURAN на брифинге в Нью-Йорке.
Байден и Зеленский должны встретиться в Белом доме завтра днем после их выступлений на 79-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Выступая во вторник в зале заседаний, Байден в очередной раз осудил полномасштабное вторжение в 2022 году России в Украину и призвал к дальнейшей поддержке Киева.
«Мы не можем устать, и не можем отвернуться, мы не откажемся от поддержки Украины до тех пор, пока Украина не добьется справедливого и прочного мира», - сказал Байден.
Он также сказал, что «планы Путина, развязавшего войну, провалились», что привело к стратегической перестройке НАТО, которая не только укрепила альянс, но и привела в него две новые страны - Финляндию и Швецию.
Выступая перед журналистами во вторник, высокопоставленный представитель Госдепартамента сказал, что на этой неделе у Байдена будет возможность впервые услышать о планах лидера Украины. В центре внимания — помощь Украине на поле боя и подготовка к 2025 году, отметил тот же источник.
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