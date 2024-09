"Rusiyaya zərbə endirilməsi ilə bağlı siyasətdə heç bir dəyişiklik yoxdur" - Bayden və Zelenskinin görüşündən əvvəl Ağ Evin şərhi

Çərşənbə axşamı Ağ Ev bildirib ki, Ukrayna və Rusiyanın dərinliklərinə zərbə endirilməsi üçün uzaq mənzilli raketlərdən istifadə ilə bağlı siyasətini dəyişdirməyib. Lakin prezidentlər Bayden və Zelenskinin qarşıda duran görüşündə bu məsələnin müzakirə ediləcəyi istisna deyil.

"Prezident bu həftə Ukrayna prezidenti Zelenski ilə danışıqları səbrsizliklə gözləyir. Əminəm ki, bu məsələ qaldırılacaq", deyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Con Kirbi Nyu-Yorkda keçirilən brifinqdə Turan-ın Vaşinqton müxbirinin sualına cavabda bildirib.

Bayden və Zelenki sabah günorta Nyu-Yorkda BMT-nin 79-cu Baş Assambleyasında çıxışlarından sonra Ağ Evdə görüşməlidirlər.

Çərşənbə axşamı iclas zalında çıxış edən Bayden Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya tammiqyaslı hücumunu növbəti dəfə pisləyib və Kiyevə dəstəyi davam etdirməyə çağırıb.

"Biz yorula bilmərik, üz çevirə bilmərik, Ukrayna ədalətli və möhkəm sülhə nail olana qədər biz Ukraynanı dəstəkləməkdən imtina etməyəcəyik", deyə Bayden bildirib.

O, həmçinin deyib ki, "Putinin müharibəsi əsas məqsədinə nail olmaqda uğursuzluğa düçar olub", bu, strateji yenidənqurmaya gətirib çıxarıb ki, bu da NATO-nu möhkəmləndirib və iki yeni ölkəni - Finlandiya və İsveçi Alyansa gətirib.

Çərşənbə axşamı jurnalistlər qarşısında çıxış edən Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi bildirib ki, bu həftə Baydenin ilk dəfə Ukrayna liderinin planlarını dinləmək imkanı olacaq. Döyüş meydanında Ukraynaya kömək və 2025-ci ilə hazırlıq diqqət mərkəzində olacaq, deyə mənbə qeyd edib.

