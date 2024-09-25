Байрамов и Арагчи обсудили вопросы азербайджано-иранского сотрудничества
Байрамов и Арагчи обсудили вопросы азербайджано-иранского сотрудничества
В рамках 79-ой сессии генеральной ассамблеи ООН 24 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуна Байрамова и Сейида Аббаса Арагчи.
В ходе встречи было отмечено, что культурное и религиозное партнерство между Азербайджаном и Ираном является одним из основных факторов развития связей между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Наличие сильной политической воли с обеих сторон является основой для развития азербайджано-иранских отношений, отметили министры.
Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана к сотрудничеству, основанному на принципах добрососедства, равенства, взаимного уважения и выгоды.
Была подчеркнута важность деятельности Азербайджано-Иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, активизации сотрудничества между двумя странами в различных областях.
Байрамов подробно информировал о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Было подчёркнуто, что самым серьёзным препятствием на пути заключения окончательного мирного соглашения является сохранение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документах Армении, включая ее Конституцию.
Байрамов отметил, что ускоренная милитаризация Армении и усиление оказания ей военной поддержки со стороны различных государств на фоне реваншистских тенденций в этой стране, наносят ущерб усилиям, направленным на установление безопасности и стабильности в регионе.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.
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