Блинкен: «Россия воююет, чтобы захватить, Украина борется за выживание»

Главный дипломат США Энтони Блинкен во вторник обратился к странам, желающим прекращения войны России против Украины, призвав их прекратить пособничать Путину и потребовать справедливого мира в соответствии с принципами Устава ООН.

«Сегодня перед нами стоит вопрос не о том, что сделает Россия. Мы уже это знаем. Путин продолжит вести свою несправедливую войну», — заявил Блинкен Совету Безопасности ООН. «Перед нами стоит вопрос о том, как мы, члены этого совета, можем положить конец войне Путина и укрепить международные правила и права, которые делают все наши страны более безопасными и защищенными».

Блинкен раскритиковал Северную Корею и Иран за поставки оружия России для ведения войны.

Иран построил завод по производству беспилотников в России. Несколько недель назад он передал России сотни баллистических ракет малой дальности, и обучал российских военных в Иране управлять этим оружием.

Тем временем КНДР поставила в Россию эшелоны с оружием и боеприпасами, включая баллистические ракеты, пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.

Китай также является крупнейшим поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления своей военной машины и продолжения агрессии.

«Некоторые могут спросить, почему США или другой стране можно давать оружие Украине, а давать оружие России нельзя? Тут есть огромная разница. Россия — агрессор, Украина — жертва», — сказал Блинкен.

«Россия борется за завоевания. Украина борется за выживание. Если страны перестанут поддерживать Россию, вторжение Путина вскоре закончится. Если страны перестанут поддерживать Украину, может закончиться Украина», — сказал Блинкен.