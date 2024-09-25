Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 января 2025 года

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 января 2025 года

Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 января 2025 года

В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 января 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса, в марте 2020 года, перманентно продлевается.

Сегодня единственным ограничением карантинного режима являются закрытые сухопутные границы.

Однако руководство Азербайджана в последнее время признает, что границы закрыты в связи с вопросами безопасности. Так, 23 сентября, выступая на первом заседании парламента 7-го созыва , президент Ильхам Алиев объяснил сохранение закрытыми границ внешними угрозами.

«…То, что в последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому, охрана границ защитит нас от внешних рисков», - сказал Алиев.