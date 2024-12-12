Новый антиректорд по политзаключенным – 331

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" 12 декабря опубликовал обновленный список политзаключенных, в котором имена 331 человека.

Из предыдущего списка выбыли: инвалид Фамиль Халилов, которого перевели под домашний арест, а также три фигуранта «Тертерского дела» и еще один «Гянджинского дела».

Список пополнился 17 новыми лицами. В их числе пять журналистов Meydan TV и арестованные с ними репортер Рамин Деко, медиа эксперт Ульви Таиров, правозащитник Руфат Сафаров, политолог Азер Гасымлы.

В список также включен житель села Союдлу Джошгун Мусаев. Его осудили по делу о наркотиках, однако истинной причиной ареста стало изготовление плакатов для протестующих сельчан.

Остальные новые политзаключенные – члены «Мусульманского единства» и верующие.

331 политзаключенный классифицированы в 11 групп.

В группе «журналисты и блогеры» - 25 человек, «правозащитники» – 4 , «члены оппозиционных партий и гражданского общества» – 30,

«активисты национальных меньшинств» – 3, «антивоенные активисты» – 2 человека, осужденные по «делу села Союдлю» – 2, «депортированные из Германии политэмигранты» – 5, «верующие» – 233, «осужденные по Тертерскому делу» - 4,

«осужденные по Гянджинскому делу» - 12, «пожизненно осужденные» - 11.

Список составили бывшие узники совести: директор Института мира и демократии Лейла Юнус (бывший «узник совести») и глава Центра Мониторинга политических заключенных Эльшан Гасанов.