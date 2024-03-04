Обсуждали ли американские конгрессмены с Ильхамом Алиевым дело Губада Ибадоглу в Мюнхене?

Обсуждали ли американские конгрессмены с Ильхамом Алиевым дело Губада Ибадоглу в Мюнхене?

Обсуждали ли американские конгрессмены с Ильхамом Алиевым дело Губада Ибадоглу в Мюнхене?

14 февраля Дэвид Роузер, конгрессмен США от Северной Каролины, вместе с коллегами-депутатами представил двухпартийную резолюцию, призывающую к безоговорочному освобождению доктора Губада Ибадоглу из азербайджанской тюрьмы. Спустя три недели поддержка этой акции в Конгрессе растет, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

Двухпартийная резолюция, H. RES. 1012, в настоящее время имеет 24 соавторов, к которым недавно присоединились конгрессмен-демократ Анна Эшу (Калифорния), а также два других представителя республиканцев: Брайан Фицпатрик (Пенсильвания) и Чак Флейшманн (Теннесси).

Авторы осуждают преследование доктора Ибадоглу, арестованного в Баку прошлым летом и призывают к немедленному и безоговорочному его освобождению. Резолюция также призывает госсекретаря уделять приоритетное внимание вопросу освобождения доктора Ибадоглу во время его контактов с правительством Азербайджана. После представления в прошлом месяце резолюция была передана в комитет Палаты представителей по иностранным делам, где ожидает рассмотрения.

Между тем, источники в Конгрессе сообщили корреспонденту TURAN, что некоторые члены комитета по иностранным делам, включая Джо Уилсона, видимо встречались с президентом Ильхамом Алиевым 17 февраля в Мюнхене, о чем не сообщалось публично.

В настоящее время Уилсон возглавляет Хельсинкскую комиссию Конгресса, которая следит за соблюдением прав человека в регионе ОБСЕ. Однако неизвестно, обсуждал ли Уилсон дело Ибадоглу с президентом Алиевым.

Уилсон находился в Мюнхене в составе делегации Конгресса США на конференции по безопасности, которую возглавлял председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер, а также демократ Джим Хаймс, член Комитета по иностранным делам Грегори Микс и конгрессмен Брайан Фицпатрик.