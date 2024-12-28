Находящиеся на скамье подсудимых журналисты Abzas Media добились пропуска на судебное заседание своих коллег

Находящиеся на скамье подсудимых журналисты Abzas Media добились пропуска на судебное заседание своих коллег

На процессе по делу Abzas Media 28 декабря началось судебное следствие, прокурор объявил обвинительный акт.

В начале заседания в Бакинском суде по тяжким преступлениям обвиняемая главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы выступила с отводом составу суда. Она указала, что этот судейский состав не может объективно расследовать дело, поскольку двое из трех судей ранее выносили решения по делам политзаключенных.

В частности, председательствующий судья Расим Садыхов выносил обвинительный приговор правозащитнику Интигаму Алиеву, а впоследствии это решение было признано ЕСПЧ неправомерным. Другой судья - Новруз Керимов в прошлом работал в спецслужбах и также известен приговорами политзаключенным, подчеркнула Вагифгызы.

«Мы не хотим, чтобы нас судили лица с запятнанным прошлым», - отметила она.

Обвиняемый Фарид Мехрализаде заявил, что дает отвод всей судебной системе Азербайджана, поскольку она не независимая ветвь власти. Другие обвиняемые поддержали отвод.

Однако отвод был оставлен без рассмотрения.

Далее адвокат Шахла Гумбатов ходатайствовала обеспечить присутствие журналистов, но охрана суда заявила, что в зале нет мест. В ответ подсудимые потребовали удалить подставных лиц, а их места отдать журналистам.

Директор Abzas Media Ульви Гасанлы заявил, что если журналистов не впустят, то обвиняемые откажутся от участия в процессе. После настойчивых требований адвокатов и родственников арестованных, журналистов впустили в зал.

Адвокаты Хафиза Бабалы, Эльнары Гасымовой и Мохаммеда Кекалова ходатайствовали об изменении им пресечения и освобожденияих из-под стражи. Но ходатайства были отклонены.

Адвокат Наргиз Абсаламовой Ровшана Рагимли ходатайствовала, чтобы ее подзащитную содержали в суде в нормальных условиях. Так, девушку завели в холодную прокуренную комнату и содержали там до начала заседания. В ответ судья обещал разобраться.

Далее прокурор Рауф Алышов огласил обвинительный акт. По данным следствия, Ульви Гасанлы в нарушение закона об НПО в 2016 году создал, не имеющую госрегистрацию Abzas Media и представлялся, как учредитель и исполнительный директор.

Создав сайт www.abzas.org и аккаунты в соцсетях Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и TikTok, он представлялся «свободным и профессиональным медиа-органом, действующим на законной основе».

Гасанлы и другие фигуранты дела «незаконно получали крупные суммы денег от иностранных доноров на основе незарегистрированных договоров». Деньги «контрабандным» путем ввозили в страну вне таможенного контроля и без декларирования, занимаясь «незаконной предпринимательской деятельностью» и «уклонялись от уплаты налогов».

Обвиняемые составляли «фиктивные» договора о выплате зарплат. Всего «организованная группа» таким путем получила незаконные доходы на общую сумму 545 278,46 манатов.

Арестованные заявили, что им не ясна суть обвинения и они отвергают его. Гасанлы заявил, что истинная причина их ареста - расследования коррупции в высших эшелонов власти Азербайджана.

Он указал, что «найденные» в офисе Abzas Media 40 тысяч евро были подложены самими силовиками. Он «раз 50 пересекал границу», и ни разу его не задерживали с «контрабандой».

«Коллективы Absaz Media, Toplum TV, Meydan TV были арестованы по обвинению в «контрабанде». Как же работает таможня, что они упустили столько «контрабандистов»? Пусть глава таможенного комитета явится в суд и ответит на вопросы», - сказала в свою очередь Вагифгызы.

Эльнара Гасымова заявила, что эти обвинения относятся к тем, кто управляет государством и это вызвало аплодисменты в зале.

Хафиз Бабалы сказал, что он считает «обвиняемыми» должны быть те, кто обвиняет журналистов. «Я 35 лет занимаюсь журналистикой. И мое нахождение здесь - это позор для властей», - сказал Бабалы.

«Мы не совершали преступлений, в стране есть неофициальный уголовный кодекс, по которому мы совершили тяжкое преступление, оно называется свобода выражения», - сказал Фарид Мехрализаде.

Далее Хафиз Бабалы обратил внимание, что суд затягивает много месяцев рассмотрение его гражданского иска против портала Qafqaz.info, оболгавшего его. «Три месяца прошло с назначения лингвистической экспертизы, а результатов все еще нет», - сказал Бабалы.

Процесс будет продолжен 21 января. За процессом наблюдала представитель посольства США. Отметим, что журналисты сохраняют бодрость духа и заявили, что намерены обличить фальсификаторов уголовного дела против них.

*В ноябре 2023 - январе 2024 г были арестованы руководители и сотрудники Abzas Media – Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также журналист-расследователь, сотрудник агентства Turan Хафиз Бабалы. В мае по этому же делу арестовали экономиста и сотрудника «Радио Азадлыг» Фарида Мехралызаде.

Изначально их обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа обвинения ужесточили на: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); и 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения предусматривают лишение свободы до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.

Правозащитники признали их политзаключенными. Многие международные журналистские и правозащитные организации призвали эти обвинения надуманными и неоднократно призывали к освобождению журналистов.