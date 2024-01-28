Официальные лица Азербайджана и Турции в области энергетики налаживают стратегические связи на встрече в Баку

Официальные лица Азербайджана и Турции в области энергетики налаживают стратегические связи на встрече в Баку

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели переговоры на высоком уровне с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром во время встречи в Баку 27 января. На встрече, организованной с целью развития сотрудничества в энергетическом секторе, обсуждались перспективы совместных усилий Азербайджана и Турции в проектах по возобновляемым источникам энергии.

Министерство экономики Азербайджанской Республики подчеркнуло, что в ходе диалога был подчеркнут потенциал сотрудничества в энергетической сфере, подчеркнуты региональное развитие, стабильность и безопасность, подкрепляемые эффективными энергетическими партнерствами. Министр Джаббаров подчеркнул стратегическую важность совместных проектов, указав на разнообразную деятельность SOCAR в Турции как на свидетельство многогранного сотрудничества.

Министр Байрактар ответил взаимностью, изложив свое видение продвижения энергетического партнерства в соответствии с формирующимися глобальными тенденциями, заложив основу для перспективного сотрудничества между двумя странами.

Одновременно министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с делегацией Министерства энергетики и природных ресурсов Турции во главе с министром Альпарсланом Байрактаром. Обсуждения были сосредоточены на энергетической повестке дня, с особым акцентом на текущем статусе и будущих перспективах поставок азербайджанского газа в Турцию. Внимание было уделено расширению газопровода TANAP и ожидаемому завершению строительства газопровода Игдыр-Нахчыван в 2024 году.

Министры также рассмотрели потенциальное сотрудничество в производстве "зеленой" энергии в Нахчыване, предусматривающее экспорт электроэнергии в Турцию и более широкую возможность экспорта электроэнергии в Европу через Турцию. Создание необходимой инфраструктуры для таких инициатив и деятельность соответствующей рабочей группы также были включены в повестку дня, причем обе стороны обязались предпринять конкретные шаги в этом направлении.

В рамках обсуждений министры договорились об организации четвертого Азербайджано-турецкого энергетического форума, который планируется провести в Турции в 2024 году. Эта стратегическая встреча отражает общую приверженность Азербайджана и Турции укреплению своего энергетического партнерства, формируя траекторию устойчивых и совместных энергетических инициатив между двумя странами.