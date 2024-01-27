Вооруженные люди в Иране убили девять пакистанцев через несколько дней после ответных ударов

Reuters: Неизвестные боевики убили девять пакистанских рабочих в неспокойном юго-восточном приграничном районе Ирана в субботу, сообщили посол Пакистана и иранские государственные СМИ на фоне усилий двух стран по восстановлению отношений после взаимных нападений.

«Глубоко потрясен ужасающим убийством 9 пакистанцев в Сараване. Посольство окажет полную поддержку семьям погибших», — заявил посол Пакистана в Тегеране Мухаммад Мудассир Типу на платформе X. «Мы призвали Иран оказать полное сотрудничество в этом вопросе».

Государственные СМИ Ирана сообщили, что полиция разыскивает троих боевиков, сбежавших после стрельбы.

Группа по защите прав белуджей Haalvash сообщила на своем сайте, что жертвами стали пакистанские рабочие, которые жили в авторемонтной мастерской, где они работали. По данным ведомства, еще трое получили ранения.

Государственные СМИ сообщили, что ни отдельные лица, ни группы не взяли на себя ответственность за стрельбу в Сараване в провинции Систан-Белуджистан.

«Это ужасающий и презренный инцидент, и мы однозначно осуждаем его», — заявила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч. «Мы находимся в контакте с иранскими властями и подчеркнули необходимость немедленно расследовать инцидент и привлечь к ответственности виновных».

Стрельба произошла накануне запланированного в понедельник визита в Пакистан министра иностранных дел Ирана Хосейна Амирабдоллахяна.

Государственные СМИ сообщили, что послы Пакистана и Ирана вернулись на свои посты после того, как их отозвали, когда на прошлой неделе соседние страны обменялись ракетными ударами, направленными, по словам каждой из них, на цели боевиков.

«Ирано-пакистанская граница создает возможность для экономического обмена... и должна быть защищена от любой угрозы безопасности», - заявил президент Ирана Эбрагим Раиси Мудассиру Типу во время получения верительных грамот посла в субботу, сообщают государственные СМИ.

Обедневший регион Систан-Белуджистан уже давно является ареной спорадических столкновений между силами безопасности и сепаратистскими боевиками и контрабандистами, перевозящими опиум из Афганистана, крупнейшего в мире производителя этого наркотика.

В Иране одни из самых низких цен на топливо в мире, и это также привело к увеличению контрабанды топлива в Пакистан и Афганистан, несмотря на репрессии со стороны иранских пограничников.