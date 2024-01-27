Китай оказывает давление на Иран, чтобы тот обуздал атаки хуситов в Красном море

Reuters: Китайские чиновники попросили своих иранских коллег помочь сдержать нападения на корабли в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, иначе они рискуют нанести ущерб деловым отношениям с Пекином, сообщили четыре иранских источника и дипломат, знакомый с ситуацией.

Обсуждения атак и торговли между Китаем и Ираном состоялись на нескольких недавних встречах в Пекине и Тегеране, сообщили иранские источники, отказавшись сообщить подробности о том, когда они проходили и кто присутствовал.

«По сути, Китай говорит: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность», — сказал один иранский чиновник, проинформированный о переговорах, который говорил с Reuters при условии, что анонимность.

Нападения, которые, по словам хуситов, направлены в поддержку палестинцев в секторе Газа, увеличили стоимость судоходства и страхования, нарушив ключевой торговый маршрут между Азией и Европой, широко используемый судами из Китая.

Однако китайские официальные лица не сделали никаких конкретных комментариев или угроз относительно того, как могут пострадать торговые отношения Пекина с Ираном, если его интересы будут повреждены атаками хуситов, сообщили четыре иранских источника.

Хотя Китай был крупнейшим торговым партнером Ирана в течение последнего десятилетия, их торговые отношения являются однобокими.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы, например, купили более 90% иранской экспортной сырой нефти в прошлом году, согласно данным отслеживания танкеров торговой аналитической компании Kpler, поскольку санкции США отпугнули многих других клиентов, а китайские фирмы получили прибыль от больших скидок.

Однако иранская нефть составляет лишь 10% импорта сырой нефти в Китай, и у Пекина есть множество поставщиков, которые могли бы покрыть дефицит нефти из других стран.

Иранские источники сообщили, что Пекин ясно дал понять, что будет очень разочарован Тегераном, если какие-либо суда, связанные с Китаем, будут повреждены или каким-либо образом затронуты интересы страны.

Но хотя Китай был важен для Ирана, у Тегерана также были доверенные лица в Газе, Ливане, Сирии и Ираке, помимо хуситов в Йемене, и его региональные альянсы и приоритеты сыграли важную роль в принятии решений, сказал один из иранских инсайдеров.

На просьбу прокомментировать встречи с Ираном для обсуждения атак в Красном море министерство иностранных дел Китая ответило: «Китай является искренним другом стран Ближнего Востока и привержен делу содействия региональной безопасности и стабильности, а также стремлению к общему развитию и процветанию. "

«Мы твердо поддерживаем страны Ближнего Востока в укреплении их стратегической независимости, а также в объединении и сотрудничестве для решения проблем региональной безопасности», — сообщили в агентстве Reuters.

Министерство иностранных дел Ирана не было доступно для комментариев.

ОСЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Военные удары американских и британских войск по объектам хуситов в Йемене в этом месяце не смогли остановить нападения на судоходство со стороны группировки, которая контролирует большую часть Йемена, включая столицу Сану и большую часть побережья Красного моря страны у Баб-эль-Мандаба. пролив.

Хуситы, впервые возникшие в 1980-х годах как вооруженная группа, противостоящая суннитскому религиозному влиянию Саудовской Аравии в Йемене, вооружены, финансируются и обучаются Ираном и являются частью его антизападной и антиизраильской «Оси сопротивления».

Высокопоставленный представитель США заявил, что Вашингтон просил Китай использовать свои рычаги воздействия на Иран, чтобы убедить его сдерживать хуситов, в том числе в беседах госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, которые состоялись в этом месяце с высокопоставленным чиновником Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что, хотя китайские чиновники подробно обсуждали свои опасения на встречах, они ни разу не упомянули о каких-либо просьбах Вашингтона.

14 января министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить нападения на гражданские суда в Красном море, не называя хуситов и не упоминая Иран, а также сохранить цепочки поставок и международный торговый порядок.

Виктор Гао, профессор китайского университета Сучжоу, сказал, что Китай, как крупнейшая торговая страна в мире, непропорционально пострадал от перебоев в судоходстве, и восстановление стабильности в Красном море является приоритетом.

Но Гао, бывший китайский дипломат и советник нефтяного гиганта Saudi Aramco, заявил, что Пекин будет рассматривать обращение Израиля с палестинцами как основную причину кризиса на Красном море и не захочет публично возлагать вину на хуситов.

Представитель Госдепартамента США отказался комментировать вопрос о двусторонних ирано-китайских дискуссиях по этому вопросу.

Дипломат, знакомый с этим вопросом, сказал, что Китай разговаривал с Ираном по этому вопросу, но неясно, насколько серьезно Тегеран воспринял совет Пекина.

Два чиновника в правительстве Йемена, враге хуситов, заявили, что им известно, что несколько стран, включая Китай, пытались повлиять на Иран, чтобы обуздать хуситов.

Аналитики Грегори Брю из Eurasia Group и Али Ваез из Международной кризисной группы заявили, что у Китая есть потенциальные рычаги давления на Иран из-за его закупок нефти и потому, что Иран надеется привлечь больше китайских прямых инвестиций в будущем.

Однако оба заявили, что Китай до сих пор не хотел использовать свои рычаги воздействия по нескольким причинам.

«Китай предпочитает пользоваться услугами США, защищая свободу судоходства в Красном море, окровавив нос хуситов», — сказал Ваез, добавив, что Пекин также осознает, что Иран не имеет полного контроля над своими йеменскими союзниками.

ВЛИЯНИЕ НЕ АБСОЛЮТНОЕ

Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам заявил в четверг, что Иран до сих пор не передал никаких сообщений от Китая о сокращении атак.

"Они не сообщат нам о такой просьбе, тем более, что заявленная позиция Ирана заключается в поддержке Йемена. Он осудил американо-британские удары по Йемену и посчитал позицию Йемена почетной и ответственной", - сказал он.

Четыре иранских источника заявили, что неясно, предпримет ли Иран какие-либо действия после переговоров с Пекином.

Ставки для Ирана высоки, поскольку Китай является одной из немногих держав, способных предоставить миллиарды долларов инвестиций, необходимых Тегерану для поддержания потенциала своего нефтяного сектора и удержания своей экономики на плаву.

Влияние Китая стало очевидным в 2023 году, когда он способствовал заключению соглашения между Ираном и региональным соперником Саудовской Аравией о прекращении многолетних военных действий.

Однако, хотя между Китаем и Ираном существуют прочные экономические связи, влияние Пекина на геополитические решения Тегерана не было абсолютным, сказал один из иранских инсайдеров.

Некоторые представители правящего истеблишмента Ирана поставили под сомнение ценность партнерства с Пекином, указывая на относительно низкие объемы ненефтяной торговли и инвестиций с тех пор, как Китай и Иран подписали в 2021 году 25-летнее соглашение о сотрудничестве.

Государственные СМИ Ирана сообщают, что с тех пор китайские фирмы инвестировали всего лишь 185 миллионов долларов. Государственные СМИ также сообщили в прошлом году, что иранский ненефтяной экспорт в Китай упал на 68% за первые пять месяцев 2023 года, в то время как импорт Ирана из Китая вырос на 40%.

Напротив, китайские компании в прошлом году обязались инвестировать миллиарды в Саудовскую Аравию после того, как страны подписали всеобъемлющее стратегическое партнерство в декабре 2022 года.

Двое иранских инсайдеров заявили, что, хотя Китай нельзя игнорировать, у Тегерана есть другие приоритеты, которые следует учитывать, и его решения формируются под сложным взаимодействием факторов.

«Региональные альянсы и приоритеты, а также идеологические соображения в значительной степени влияют на решения Тегерана», - сказал один из собеседников.

Второй человек сказал, что правителям Ирана пришлось принять детальную стратегию, когда дело дошло до войны в Газе, а также атак хуситов, и что Тегеран не откажется от своих союзников.

Роль Ирана как лидера «Оси сопротивления», в которую входят хуситы, ливанская «Хезболла», ХАМАС и ополченцы в Ираке и Сирии, должна быть сбалансирована с целью избежать втягивания в региональную войну из-за сектора Газа, сообщили иранские источники.

Сообщения Тегерана хуситам и о них требовали определенной степени отрицания степени его контроля над ними, а также способности претендовать на некоторую заслугу в своих антиизраильских действиях, сказал один из источников.