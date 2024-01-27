Убит офицер азербайджанской армии

Азербайджан решительно осудил то, что он считает "неприемлемыми" и "безответственными" замечаниями министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинз Слот, назвав их явным проявлением предвзятости в отношении постконфликтных реалий на Южном Кавказе. Комментарии, охарактеризованные как антиазербайджанские, вызвали напряженность в отношениях между Баку и Нидерландами, что вызвало официальный ответ Министерства иностранных дел Азербайджана.