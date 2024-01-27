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(7 часов назад)
Убит офицер азербайджанской армии
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Убит офицер азербайджанской армии

Убит офицер азербайджанской армии, сообщила сегодня Военная прокуратуры страны.

По факту в Физулинской прокуратуре Азербайджана открыто уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.

В ходе предварительного следствия возникли основательные подозрения о совершении убийства А.Абдуллаева другим офицером – Абдуллаевым Низами Эйнулла оглу «на почве возникшего между ними спора».

Н.Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого, следствие продолжается.

 

 

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