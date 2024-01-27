Джейхун Байрамов назвал условия для возобновления деятельности посольства Азербайджана в ИРИ

Азербайджан восстановит свое посольство в Иране при обеспечении завершения расследования теракта против дипломатической миссии и гарантирования безопасности ее функционирования. Об этом сегодня заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр сегодня посетил могилу сотрудника охраны азербайджанского посольства в Тегеране Орхана Аскерова по случаю исполнения годовщины его гибели в результате вооруженной атаки на дипмиссию.

Байрамов подчеркнул, что для возобновления работы посольства должны быть соблюдены два условия.

"Первый момент - это завершение расследования по факту теракта и вынесение приговора. Второй – безопасность нашего посольства должна быть полностью гарантирована, и мы должны быть в этом уверены", - подчеркнул министр.

27 января 2023 г. на посольство Азербайджана в Иране была совершена вооруженная атака. При этом один сотрудник охраны был убит, двое ранены.

Одному из раненых удалось вытеснить нападавшего из здания посольства. Из-за пределов здания он продолжал еще некоторое время угрожать дипмиссии. Все это происходило при абсолютном бездействии иранских силовиков. Власти Ирана пытались свести причины преступления к «личным мотивам», в Азербайджане расценили атаку как террористический акт.

Из-за отсутствия безопасности жизни дипломатов, другого персонала и членов их семей Азербайджан эвакуировал их, приостановив деятельность посольства.

Ранее, МИД Азербайджана сообщило о начале сегодня в Иране первого судебного заседания по делу о нападении на посольство.