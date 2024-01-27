Джейхун Байрамов назвал условия для возобновления деятельности посольства Азербайджана в ИРИ
Джейхун Байрамов назвал условия для возобновления деятельности посольства Азербайджана в ИРИ
Азербайджан восстановит свое посольство в Иране при обеспечении завершения расследования теракта против дипломатической миссии и гарантирования безопасности ее функционирования. Об этом сегодня заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Министр сегодня посетил могилу сотрудника охраны азербайджанского посольства в Тегеране Орхана Аскерова по случаю исполнения годовщины его гибели в результате вооруженной атаки на дипмиссию.
Байрамов подчеркнул, что для возобновления работы посольства должны быть соблюдены два условия.
"Первый момент - это завершение расследования по факту теракта и вынесение приговора. Второй – безопасность нашего посольства должна быть полностью гарантирована, и мы должны быть в этом уверены", - подчеркнул министр.
27 января 2023 г. на посольство Азербайджана в Иране была совершена вооруженная атака. При этом один сотрудник охраны был убит, двое ранены.
Одному из раненых удалось вытеснить нападавшего из здания посольства. Из-за пределов здания он продолжал еще некоторое время угрожать дипмиссии. Все это происходило при абсолютном бездействии иранских силовиков. Власти Ирана пытались свести причины преступления к «личным мотивам», в Азербайджане расценили атаку как террористический акт.
Из-за отсутствия безопасности жизни дипломатов, другого персонала и членов их семей Азербайджан эвакуировал их, приостановив деятельность посольства.
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