Азербайджан ответит на предложения Армении по мирному договору – Дж.Байрамов

В ближайшие недели Азербайджан ответит на предложения Армении по мирному договору. Об этом сегодня журналистам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в начале января Азербайджан получил от Армении

очередной пакет предложений по мирному договору.

В настоящее время, продолжил он, «азербайджанская сторона осуществляет свою внутреннюю работу по данному пакету в соответствии с процедурой».

В ближайшие недели, с азербайджанской стороны будет представлен ответ Армении, добавил он.

А в ближайшие дни, как сообщил Байрамов, планируется проведение

встречи комиссий по делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном.

Предыдущая встреча комиссия состоялась в конце прошлого года.

Министр также коснулся отношений между Азербайджаном и Францией, отметив, что сейчас они находятся «на самом низком уровне». Такая ситуация сложилась в результате предвзятой позиции против Азербайджана «на различных платформах», сказал Байрамов. «Мы не тастрана, чтобы оставляли безответными такие шаги против нас. Как я уже сказал, Франция первой предприняла шаги против нас. Когда Франция поймет свою ошибку и предпримет альтернативные шаги, мы также ответим соответствующим образом", - сказал министр.

Байрамов обвинил в «предвзятости» и Парламентскую ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы решительно осуждаем предвзятый шаг ПАСЕ против нашей страны. Азербайджанская делегация высказала свою позицию. Я полностью согласен с тем, что этот злостный шаг (не утверждение полномочий азербайджанской делегации, примеч. Turan) против нас связан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - сказал министр.

На его взгляд, предложение об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации «станет серьезным ударом по надежности и беспристрастности Совета Европы».

«Ответственность за серьезные и необратимые последствия» этого шага «полностью ляжет на его инициаторов", считает Байрамов.