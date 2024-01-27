Азербайджан ответит на предложения Армении по мирному договору – Дж.Байрамов
Азербайджан ответит на предложения Армении по мирному договору – Дж.Байрамов
В ближайшие недели Азербайджан ответит на предложения Армении по мирному договору. Об этом сегодня журналистам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
По его словам, в начале января Азербайджан получил от Армении
очередной пакет предложений по мирному договору.
В настоящее время, продолжил он, «азербайджанская сторона осуществляет свою внутреннюю работу по данному пакету в соответствии с процедурой».
В ближайшие недели, с азербайджанской стороны будет представлен ответ Армении, добавил он.
А в ближайшие дни, как сообщил Байрамов, планируется проведение
встречи комиссий по делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном.
Предыдущая встреча комиссия состоялась в конце прошлого года.
Министр также коснулся отношений между Азербайджаном и Францией, отметив, что сейчас они находятся «на самом низком уровне». Такая ситуация сложилась в результате предвзятой позиции против Азербайджана «на различных платформах», сказал Байрамов. «Мы не тастрана, чтобы оставляли безответными такие шаги против нас. Как я уже сказал, Франция первой предприняла шаги против нас. Когда Франция поймет свою ошибку и предпримет альтернативные шаги, мы также ответим соответствующим образом", - сказал министр.
Байрамов обвинил в «предвзятости» и Парламентскую ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
"Мы решительно осуждаем предвзятый шаг ПАСЕ против нашей страны. Азербайджанская делегация высказала свою позицию. Я полностью согласен с тем, что этот злостный шаг (не утверждение полномочий азербайджанской делегации, примеч. Turan) против нас связан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - сказал министр.
На его взгляд, предложение об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации «станет серьезным ударом по надежности и беспристрастности Совета Европы».
«Ответственность за серьезные и необратимые последствия» этого шага «полностью ляжет на его инициаторов", считает Байрамов.
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