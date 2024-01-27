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(7 часов назад)
На воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег

На воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег

В воскресенье, 28 января в Баку и на Апшеронского полуострова местами ожидаются осадки. На отдельных территориях ночью есть вероятность мокрого снега. Днем осадки постепенно прекратятся. Подует ночью и утром временами, усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью +1 +4°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам  Азербайджана, местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Временами ожидается туман. Подует  умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0 -5, днем +3 +8°. В горах ночью  ожидается -5 -10°, днем 0 -5°.

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