На воскресенье синоптики прогнозируют мокрый снег

В воскресенье, 28 января в Баку и на Апшеронского полуострова местами ожидаются осадки. На отдельных территориях ночью есть вероятность мокрого снега. Днем осадки постепенно прекратятся. Подует ночью и утром временами, усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью +1 +4°, днем +4 +6°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана, местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Временами ожидается туман. Подует умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0 -5, днем +3 +8°. В горах ночью ожидается -5 -10°, днем 0 -5°.