22 сентября в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинсом Слотом.

Азербайджан решительно осудил то, что он считает "неприемлемыми" и "безответственными" замечаниями министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинз Слот, назвав их явным проявлением предвзятости в отношении постконфликтных реалий на Южном Кавказе. Комментарии, охарактеризованные как антиазербайджанские, вызвали напряженность в отношениях между Баку и Нидерландами, что вызвало официальный ответ Министерства иностранных дел Азербайджана.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде выразил обеспокоенность по поводу того, что, по его мнению, является повторяющейся практикой европейских чиновников, высказывающих то, что он назвал "безответственными мнениями". Он подчеркнул, что подобные заявления в сочетании с предполагаемыми попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана являются примером предвзятой позиции по отношению к развивающейся постконфликтной динамике в регионе.

В резком заявлении Гаджизаде осудил угрозы министра иностранных дел Нидерландов о введении санкций против Азербайджана, заявив, что такие действия наносят серьезный удар по двусторонним отношениям и связям, разделяемым Азербайджаном и Европейским союзом. Он призвал Нидерланды воздержаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Подчеркнув серьезность ситуации, Гаджизаде сообщил, что Баку предпринял экстраординарный шаг, инициировав отсрочку запланированного визита министра иностранных дел Нидерландов в Азербайджан. Власти Азербайджана сообщили своим голландским коллегам, что в ходе визита обсуждения будут ограничены исключительно двусторонними отношениями и не будут касаться процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренних дел Азербайджана.

Представитель Министерства иностранных дел призвал Нидерланды прекратить делать заявления, препятствующие будущему развитию и прогрессу Южного Кавказа, призвав соблюдать нормы и принципы международного права. Усиленная риторика подчеркивает деликатность постконфликтной динамики в регионе и тонкости международных дипломатических отношений.