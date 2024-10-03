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(31 минуту назад)
Официальный визит премьера Али Асадова в Беларусь

Официальный визит премьера Али Асадова в Беларусь

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Официальный визит премьера Али Асадова в Беларусь

2 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Беларусь с официальным визитом. В аэропорту его встретил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

О целях и программе визита официальные Баку и Минск не сообщают.

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