Официальный визит премьера Али Асадова в Беларусь

60 проармянских членов американского Конгресса обратились к американскому правительству с просьбой ввести дополнительные санкции против Азербайджана. «Утром я прочитал это мерзкое заявление, которое не может повлиять на нашу волю. Но это показывает, что политика враждебности против нас не прекращается». Об этом заявил в пятницу глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Джебраила.