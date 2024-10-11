Октай Искендерли: Убийство брата спланировано и осуществлено профессиональными киллерами

Следственная группа прокуратуры и полиции Франции продолжает расследование убийства Видади Искендарли. Об этом сообщил брат погибшего Октай Искендарли.

«По одной из версий следственной группы, убийство было спланировано и осуществлено профессиональными киллерами. Киллеры не забрали ценные вещи в доме, а также компьютер, телефон и деньги", - сказал он.

"Данные расследования не разглашаются, члены семьи допрашивались несколько раз, но какой-либо информации о заказчиках и исполнителях нам не предоставлено", - отметил он, добавив, что тело Видади Искендарли пока еще не передано семье для захоронения. Семья желает похоронить его в городе Мулюз.

Напомним, что азербайджанский политэмигрант Видади Искендерли подвергся нападению неизвестных в своем доме 29 сентября и скончался в больнице 1 октября. Неизвестные нанесли ему более 20 ножевых ранений.

Искендарли был известен своей резкой и эмоциональной критикой властей Азербайджана в социальных сетях.

В Баку он был арестован в 2011 году и осужден на 3,5 года лишения свободы по обвинению в препятствовании деятельности избирательных комиссий. Искандерли был освобожден в декабре 2012 года по амнистии и эмигрировал во Францию в 2015 году.