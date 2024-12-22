OPHRD призвала освободить Руфата Сафарова

Обсерватория по защите правозащитников (OPHRD) - совместная программа Всемирной организации против пыток (OMCT) и Международной федерации за права человека (FIDH) призвала к срочному освобождению в Азербайджане из заключения активиста Руфата Сафарова. Она начала кампанию в поддержку азербайджанского правозащитника. https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/arbitrary-detention-and-judicial-harassment-against-rufat-safarov

Обсерватория призвала своих сторонников направить письма с требованием освобождения активиста президенту, генеральному прокурору, министру юстиции, министру иностранных дел Азербайджана.

Кроме того, предлагается отправить обращения послам Азербайджана в различных странах.

«Арест Руфата Сафарова, очевидно, имеет политическую подоплеку и широко рассматривается как акт возмездия за его правозащитную деятельность», - говорится в петиции.

При этом напоминается, что арест Сафарова произошел сразу после посещения им посольства США в Баку для получения визы для поездки в Соединенные Штаты с целью получения премии госсекретаря США «Защитник прав человека» 2024 года».

Из-за ареста Сафаров был награжден заочно.

Авторы петиции решительно осуждают произвольное задержание, арест и судебное преследование Сафарова и считают эти действия «вопиющей попыткой заставить замолчать ведущих борцов за права человека, справедливость и ответственность в Азербайджане».

Обсерватория призывает власти Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить Сафарова и снять все обвинения с него и других арестованных в стране правозащитников.

*Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений).

Сафаров отверг обвинения и заявил о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США. Правозащитники признали его политзаключённым.