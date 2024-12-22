Американцы все больше выступают за скорейшее прекращение войны между Россией и Украиной – опрос Гэллапа

Американцы все больше выступают за скорейшее прекращение войны между Россией и Украиной – опрос Гэллапа

Новый опрос Гэллапа выявил растущее желание американцев скорейшего разрешения российско-украинской войны, которая уже превысила два года. Половина респондентов высказалась в поддержку скорейшего прекращения конфликта, даже если это означает, что Украина не вернет себе все утраченные территории — на 7 пунктов больше, чем в марте 2024 года. Ранее поддержка скорейшего разрешения оставалась стабильной на уровне 43% с октября 2023 года.

Рост общей поддержки во многом обусловлен 20-процентным ростом среди республиканцев, 74% из которых теперь выступают за быстрое прекращение конфликта. Среди демократов поддержка выросла на 9 пунктов с марта, достигнув 30%, согласно опросу. Эти цифры являются рекордными максимумами для обеих партий.

Между тем, среди независимых избирателей доля сторонников скорейшего разрешения конфликта несколько снизилась до 47% по сравнению с 52% в марте.

Несмотря на растущую поддержку идеи скорейшего прекращения войны, 48% респондентов считают, что США должны продолжать помогать Украине в возвращении территорий, утраченных Россией, даже если это приведет к затяжному конфликту.

Опрос также выявил широко распространенный скептицизм относительно траектории войны: 68% американцев заявили, что ни Россия, ни Украина не победят.

Республиканцы (23%) и независимые (24%) чаще, чем демократы (18%), говорили, что Россия выигрывает войну. Напротив, 15% демократов сказали, что Украина побеждает, по сравнению с 7% республиканцев и 9% независимых.

Результаты подчеркивают разногласия в американском мнении о помощи Украине. В то время как 37% респондентов заявили, что США делают слишком много, чтобы помочь, 31% считают, что уровень поддержки является адекватным, а 30% считают, что США делают недостаточно — по сравнению с 36% в марте.

Опрос проводился с 4 по 15 декабря среди 2121 взрослого человека в возрасте 18 лет и старше с погрешностью 2 процентных пункта при уровне достоверности 95%.