Акиф Гурбанов удостоен премии "Наргиз"

Лауреатом ежегодной премии "Наргиз", вручаемой за усилия в борьбе за демократию, в текущем году стала находящийся под арестом председатель правления движения Resplatforma (Платформа III Республики) Акиф Гурбанов.

22 декабря в штаб-квартире оппозиционной партии "Мусават" состоялась церемония награждения премией "Наргиз-2024".

Председатель партии «Мусават» Иса Гамбар назвал Гурбанова достойным этой премии из-за последовательной борьбы за воцарение демократических, республиканских ценностей в Азербайджане.

Именно за эту деятельность Гурбанов оказался в тюремном заключении по надуманному обвинению в контрабанде.

Премия была вручена члену правления Resplatforma Ровшану Агаеву.

Он обратил внимание на то, что Гурбанов был арестован спустя три месяца после создания движения Resplatforma.

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли отметил, что отец Н.Ягублу Тофиг Ягублу также находится в тюремном заключении.

Он обратил внимание на то, что Т.Ягублу практически никогда не участвует на церемонии награждения премии «Наргиз», потому что оказывается в тюремном заключении

«Тофиг Ягублу уже в четвертый раз переживает судьбу политзаключенного», - сказал Керимли.

Керимли также отметил, что Гурбанов и Ягублу они входят в число 331 политзаключенного в стране и все они должны быть освобождены.

На мероприятии выступила также сестра Н.Ягублу Нигяр Хази.

Акиф Гурбанов был арестован по делу Toplum TV в марте 2024 г.

Премия "Наргиз" была учреждена в 2015 году партией "Мусават" для увековечения памяти активистки этой организации Наргиз Ягублу. Она активно участвовала в молодежном движении, являлась заместителем председателя молодежного отделения партии. В 2014 году Наргиз Ягублу переехала в Россию. В апреле 2015 года она скончалась Томске.

Лауреатами премии "Наргиз" ранее становились главред издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы, член движения Nida Илькин Рустамзаде, молодые активисты Гияс Ибрагимов/Байрам Мамедов, зампред партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы, экоактивист Джавид Гара, адвокат Агиль Лаидж, блогер Мехман Гусейнов и член "Мусават" Айхан Гаджибейли.