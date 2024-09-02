Оппозиция заявляет о фальсификациях и нарушениях на парламентских выборах

Оппозиция заявляет о фальсификациях и нарушениях на парламентских выборах

Оппозиция заявляет о фальсификациях и нарушениях на парламентских выборах

Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявила, что не признает результаты досрочных парламентских выборов 1 сентября, ибо они «не отражают волю народа, а их объявленные результаты полностью сфальсифицированы».

«Эти «выборы» проводились в условиях, когда основные права и свободы, полностью ограничены, реальная оппозиция и народа их бойкотируют и нет конкуренции.

Новый состав парламента сформирован по списку, утвержденному лично Ильхамом Алиевым. Такой парламент не может быть легитимным и представлять народ", - говорится в заявлении ПНФА.

На выборах не были обеспечены даже минимальные условия для честной политической конкуренции. «Мы предлагали создать самые элементарные условия, в частности освободить более 300 политзаключенных в стране, уважать свободу собраний, представительство оппозиции в избирательных комиссиях, а также обеспечить возможности для независимых организаций и оппозиции для наблюдения за выборами. Однако эти предложения были проигнорированы», - отмечено в заявлении.

Напротив, власти усилили репрессии, показав, что не заинтересованы в реальных выборах. Власти использовали традиционный метод фальсификаций, чтобы создать видимость большого количества избирателей на избирательных участках.

"Благодаря усилиям отдельных общественных активистов, лишь в некоторых округах наблюдалась относительная активность избирателей. В реальности явка избирателей составила менее 7-8%.

Группы людей обученных обдей голосовали несколько раз на разных участках, и даже в разных округах, заполняя урны фальшивыми бюллетенями. Поэтому, утверждение ЦИК о явке 38% не имеет ничего общего с реальностью, сказано в заявлении.

"Международное сообщество должно дать принципиальную оценку массовой фальсификации выборов в Азербайджане и решительно потребовать от руководства страны выполнения своих международных обязательств", - считают в ПНФА.

В свою очередь, партия «Мусават» заявила, что выборы сопровождались массовыми нарушениями. Более того, на большинстве участков, округов, где были выдвинуты кандидаты «Мусават» участковые избирательные комиссии по завершению сорвали непрерывность процесса выборов и не стали сразу подсчитывать голоса.

"Председатели участковых комиссий во многих местах объявили перерыв, заявив, что «только завтра» будут подсчитаны голоса и составлены протоколы. Это грубое нарушение статьи 106.5 Избирательного кодекса.

Само голосование проходило в обстановке массовых нарушений, вбросов бюллетеней, развоза групп избирателей по разным участкам, давления на наблюдателей", - говорится в сообщении «Мусават».

Лидер партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов в свою очередь сказал, что эта организация оспаривает объявленные ЦИК результаты по округам, где были ее кандидаты. «Мы представим в ЦИК все материалы. После завершения правового процесса, мы выступим политическим заявлением», - сказал Мамедов Turan.

По официальным данным ЦИК, в парламент проходит только 1 из 12 кандидатов «Республиканской альтернативы» - действующий депутат Эркин Гадирли.