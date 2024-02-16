Оппозиционные политики раскритиковали выступление премьера Али Асадова

Оппозиционный политики раскритиковали выступление Али Асадова в парламенте после его переназначения на пост премьер-министра Азербайджана.

«Выступление Али Асадова стало повторением инаугурационной речи Ильхама Алиева. Он повторил в обобщенной форме тезисы об обеспечении военной безопасности, охраны границ, социально-экономического развития, применения новейших технологий», - сказал бывший премьер-министр Азербайджана Панах Гусейн.

Он указал, что в Азербайджане правительство возглавляет президент, а премьер-министр является «исполнительным лицом».

«В принципе, в Азербайджане завершился этап первичного накопления капитала. Поэтому, должна быть устранена чиновничье-олигархическая система. Необходимо ликвидировать концентрацию в одних руках политической власти и экономической мощи, чтобы перейти к конкурентной экономике», - сказал Гусейн.

В Азербайджане как в политике, так и в экономике царит авторитаризм, что создает проблемы для развития экономики. В то же время, он считает правильным курс правительства на переход от поставщика углеводородов к производителю технологий. Но для этого Азербайджан должен интегрироваться в мировые экономические процессы не как сырьевая страна. Для этого необходимо кардинально поменять политическое управление.

«Если на новом этапе над экономикой не будут обеспечены сильный парламентский контроль и общественное доверие, то декларации правительства останутся намерениями», - продолжил он. Для этого необходимо внесение изменений в Конституцию и обеспечены гарантии собственности.

В свою очередь, лидер партии Народного Фронта Али Керимли указал на создание в Азербайджане суперпрезидентской республики.

«Помимо того, что Конституция наделяет главу государстве сверхполномочиями, в стране сложился еще и режим личной власти. В такой ситуации приоритеты экономической политики определяет не премьер-министр, а президент.

Али Асадов в сегодняшнем выступлении признал, что приоритеты экономического развития не изменились. По его мнению, Алиев в инаугурационной речи анонсировал политику ускоренной самоизоляции Азербайджана.

«Он анонсировал конфронтационную политику с ЕС, США, Западным миром в целом. Это позволяет утверждать, что диверсификация экономики Азербайджана, привлечение инвестиций и технологий будут ограничены.

Вторым приоритетом, он назвал вооружение Азербайджана. То есть продолжиться ситуация ни войны, ни мира. Большая часть ресурсов страны пойдет на милитаризацию, а многомиллиардные расходы на армию будут основным приоритетом в ближайшие годы», - сказал Керимли.

Что касается восстановления освобожденных территорий, то добыча и экспорт нефти уменьшается. По сравнению с 2010 г., производство нефти упало на 70%.

Если основная часть доходов пойдет на военные нужды и восстановление территорий, то экономическое развитие не станет приоритетом, считает Керимли.

Поэтому, заявления Асадова о том, что приоритетными направления станут образование, применение новых технологий, развитие ненефтяного секторв, переход к чистой энергетике, это не более чем фигура слова.

На сегодняшний день 92,5% общего экспорта страны составляет нефть и нефтепродукты. Несмотря на 20 лет нефтедобычи и притока сотен миллиардов нефтедолларов, реального развития ненефтяного сектора не произошло.

«Они создали центр развития информационных технологий, который на самом деле занимается отслеживанием оппозиции в социальных сетях. Когда же власти говорят о развитии информационных технологий, то подразумевают преследование инакомыслия. Разговоры о социальном развитии далеки от реальности. При таких богатствах страны средняя, минимальная, медианная зарплата и социальные выплаты, ниже чем в соседних странах», - сказал Керимли.