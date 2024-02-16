В 2023 году 18,6% ненефтяной продукции в Азербайджане производилось в промпарках и кварталах

В 2023 году 18,6% ненефтяной продукции в Азербайджане было произведено в промпарках и кварталахь в промпарках и кварталах

Резиденты промышленных парков и кварталов, находящихся в управлении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Азербайджана, вложили на сегодняшний день в свои проекты свыше 6,6 млрд манатов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил председатель правления IZIA Сеймур Адыгезалов.

Главным результатом этих капиталовложений стало создание свыше 10 тыс рабочих мест. Благодаря этим проектам было произведено продукции на 12,1 млрд манатов, причем ее треть - 3,9 млрд манатов было экспортировано. Только в 2023 году объем производства составил 3,3 млрд манатов, экспорта – 989 млн манатов.

По словам С.Адыгезалова, таким образом за прошлый год 18,6% производства ненефтяной продукции страны было сформировано в промпарках и кварталах, а их доля в ненефтяном экспорте достигал 23,6%.

Адыгезалов добавил, что продукция, произведенная в промзонах и кварталах, экспортируется в 65 стран, среди которых Индия, Китай, США, Израиль, Канада и т.д.

К слову, объем инвестиций в промпарки и кварталы именно в 2023 году составил 471 млн манатов.

Отметим, что статус резидентов в промпарках и промышленных кварталах имеют 142 субъекта бизнеса. Всем им предоставляются налоговые льготы на имущество, землю и прибыль сроком на 10 лет (с момента регистрации), а также льготы по уплате НДС и таможенных пошлин при ввозе в производственных целях техники, технологического оборудования и установок. Благодаря этому резидентам удалось сэкономить средств более чем на 460 млн манатов.