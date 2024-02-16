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(6 часов назад)
Президент Ильхам Алиев выступает на инаугурации 14 февраля 2024 года. screenshot

Президент Ильхам Алиев выступает на инаугурации 14 февраля 2024 года. screenshot

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Мехман Алиев
Мехман Алиев

Глава центра ASTNA

Азербайджан при президенте Алиеве: продолжение прошлого или новый рассвет?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил непоколебимость своего двадцатилетнего руководства, изложив всеобъемлющее видение траектории развития страны как во внутренних, так и во внешних делах. Выступая в парламенте со своей инаугурационной речью к нации, президент Алиев возвестил о начале новой эры в истории Азербайджана, ознаменовав переход от десятилетий конфликта из-за Карабаха к периоду постконфликтной стабилизации.

Во внутренней политике президент подчеркнул приоритеты, сосредоточенные на укреплении обороноспособности страны, возвращении деоккупированных территорий и укреплении национального единства, основанного на азербайджанской идентичности. Принимая идеал азербайджанства, политику, объявленную его отцом, Алиев подчеркивал необходимость укрепления национальных ценностей и защиты нации от внешних влияний, воспринимаемых как сеющие раскол или враждебные.

В экономическом плане президент обозначил стратегические цели, направленные на стабилизацию и развитие нефтегазового сектора при одновременном содействии развитию возобновляемых источников энергии и совершенствованию транспортной инфраструктуры и логистики. Признавая непреходящее значение нефтегазовой отрасли, Алиев подчеркнул необходимость диверсификации за счет инициатив в области возобновляемых источников энергии, направленных на оптимизацию использования топлива внутри страны. Было также подчеркнуто стратегическое значение международных транспортных коридоров, включая маршруты Восток-Запад и Север-Юг, в соответствии с растущими потребностями мировой торговли.

Во внешней политике президент Алиев обозначил поворот к более глубокому взаимодействию со стратегическими партнерами в энергетической, логистической и инвестиционной сферах, подчеркнув при этом позицию политической отстраненности от западных держав. Президент Алиев недвусмысленно отверг внешнее вмешательство в дела Азербайджана, особенно со стороны 30  стран (Европейского союза – ред.) и  одной страны (Франции – ред.), подтвердив приверженность Азербайджана суверенному принятию решений. Что касается армяно-азербайджанского конфликта, Алиев подтвердил его двусторонний характер и выразил готовность участвовать в мирных переговорах на равноправных условиях, подчеркнув роль Азербайджана как архитектора мирного процесса.

Президент подчеркнул значение многосторонних альянсов, таких как Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств, в продвижении внешнеполитических целей Азербайджана. Он подчеркнул центральную роль тюркского мира в формировании глобальной политики и озвучил амбиции по повышению своего влияния на мировой арене.

Это наша семья, у нас нет другой семьи, и нас не ждут в другом месте, сказал Алиев об ОТГ, который как он считает, объединён географическим пространством, этническими корнями, историей, растущим молодым поколением, развивающейся логистикой, военной силой

Намечая курс на будущее Азербайджана в геополитике, президент намекнул на необходимость изучения новых рубежей за пределами традиционных дипломатических парадигм. Однако он воздержался от подробного описания этих горизонтов, предложив тонкий и эволюционирующий подход к внешнеполитическому курсу  Азербайджана.

Анализируя тезисы  президента Алиева в стенах парламента, можно прийти к выводу, что его инаугурационная речь задает четкое направление траектории развития Азербайджана, подчеркивая преемственность в управлении, непоколебимость национальной идентичности и напористость во внешних отношениях, позиционируя Азербайджан как ключевого игрока в региональных и глобальных делах.

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