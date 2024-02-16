Новые льготы для перерабатывающих компаний способствовали росту производства в прошлом году
Новые льготы для перерабатывающих компаний способствовали росту производства в прошлом году
В прошлом году количество компаний, воспользовавшихся существующей в Азербайджане таможенной процедурой «внутренняя переработка с целью экспорта», выросло по сравнению с 2022 годом на 77%, а стоимость товаров - на 85%. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Министерства экономики страны.
Специальная таможенная процедура внутренней переработки, осуществляемая в Азербайджане, заключается в ввозе определенных товаров на территорию страны без таможенных пошлин и налогов, включая НДС, с целью экспорта после операций по переработке. Под перерабатывающими операциями подразумеваются подготовка, обработка, переработка и ремонт товаров. Внутренняя обработка товаров в нашей стране осуществляется в основном по двум направлениям – с целью ремонта и переработки. «Процедура применяется для развития сектора переработки и сферы услуг, стимулирования экспортной деятельности, - отмечает Минэкономики.
На сегодняшний день в правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки внесен ряд изменений. В результате изменений владелец процедуры имеет возможность привозить сырье или материалы из любой страны в Азербайджан и экспортировать их покупателю в любую страну после их переработки в сроки, предусмотренные законодательством. Кроме того, устранено предоставление обязательного обеспечения уплаты таможенного долга, а также упрощен процесс оформления документов для получения разрешения на использование процедуры.
Анализ обращений субъектов хозяйствования по процедуре показывает, что в мае 2022 года процедура стала использоваться более активно после того, как было ликвидирована обязательность гарантийного обеспечения. При этом в апреле 2023 года к процессу подключились новые предприятия после того, как была создана возможность пользования данной процедурой на основании договора купли-продажи.
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