Предприниматель Анар Гарибов написал открытое письмо президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, в котором рассказал о предполагаемой несправедливости и системных препятствиях, возникших в ходе затянувшегося судебного разбирательства. Он уже не раз обращался к главе государства, но письма не доходили до адресата.

Письмо Гарибова привлекает внимание к серии судебных дел, которые длились пять лет и вращались вокруг споров с арендодателями по договорам аренды недвижимости. Суть юридической саги проистекает из заявлений Гарибова о том, что он столкнулся с препятствиями и возмездием со стороны арендодателей после начала коммерческой деятельности в арендуемых помещениях.

В своем письме Гарибов утверждает, что арендодатели прибегли к разрушительным мерам в отношении его имущества, за которыми последовало нанесение канцерогенного вещества ДДТ на поврежденные товары. Впоследствии были предприняты усилия по возвращению зараженных продуктов Гарибову для дальнейшей продажи на основании судебных решений. Гарибов далее сообщает, что влиятельные лица, связанные с арендодателями, оказывали ненадлежащее влияние на судебные и правоохранительные органы, усугубляя юридические трудности.

Важно отметить, что Гарибов утверждает, что экспертные оценки, проведенные авторитетными организациями, в том числе ООО "Аз-Экспертиза", подтвердили наличие канцерогенных веществ в поврежденном товаре. Однако он сетует на то, что, несмотря на убедительные доказательства, судебный процесс был омрачен нарушениями и предвзятостью, что привело к неблагоприятным результатам.

В письме подробно описываются случаи предполагаемых процессуальных нарушений, включая отклонение заключений экспертов и сокрытие доказательств, указывающих на противную сторону. Гарибов подчеркивает неспособность правоохранительных органов устранять нарушения правовых норм и обеспечивать подотчетность в условиях растущего давления.

Гарибов описывает глубокие экономические и личные последствия, вытекающие из затянувшегося судебного спора, включая финансовые потери, материальный ущерб и приостановление предпринимательской деятельности. Несмотря на свою настойчивость, Гарибов выражает разочарование реакцией системы правосудия и обращается к президенту Алиеву с просьбой вмешаться.

Заявление Гарибова проводит параллели между стремлением к справедливости в его судебной тяжбе и более широким продвижением Азербайджана к суверенитету и восстановлению под руководством президента Алиева. Он ссылается на недавние высказывания президента о важности восстановления веры в правосудие и выражает надежду на принятие резолюции, которая будет поддерживать принципы справедливости и прозрачности.

Поскольку Гарибов ожидает окончательного вердикта Верховного суда, его письмо служит острым напоминанием о трудностях, с которыми сталкиваются лица, добивающиеся возмещения ущерба в рамках законодательства Азербайджана. Результаты его обращения к высшим эшелонам власти, несомненно, отразятся не только на его личном испытании, подчеркнув приверженность нации справедливости и верховенству закона.

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