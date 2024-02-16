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(6 часов назад)
В «новую эру» со старым правительством

В «новую эру» со старым правительством

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В «новую эру» со старым правительством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об утверждении нового состава Кабинета министров.

В нем переназначены практически все члены предыдущего состава правительства.

Вместе с тем, в новом Кабинете министров свои должности потеряли министр юстиции Фикрет Мамедов и глава госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

И.о. министра юстиции назначен заместитель главы этого ведомства Азер Джафаров, а временным руководителем ГКРРС назначен замглавы ведомства Саййад Салахлы (Аран).

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