В «новую эру» со старым правительством
В «новую эру» со старым правительством
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об утверждении нового состава Кабинета министров.
В нем переназначены практически все члены предыдущего состава правительства.
Вместе с тем, в новом Кабинете министров свои должности потеряли министр юстиции Фикрет Мамедов и глава госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.
И.о. министра юстиции назначен заместитель главы этого ведомства Азер Джафаров, а временным руководителем ГКРРС назначен замглавы ведомства Саййад Салахлы (Аран).
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