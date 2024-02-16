Сообщается о смерти Навального
Сообщается о смерти Навального
Управление Федеральной службы исполнения наказаний России сообщило в пятницу о смерти Алексея Навального в колонии.
Как сказано в сообщении, Навальный умер после прогулки , потеряв сознание. Врачи колонии вызвали скорую помощь.
"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.
* Глава "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный был самым резким критиком Владимира Путина. Он был по ложному обвинению осужден на лишение свободы на срок 19 лет и отбывал наказание в самых суровых условиях за полярным кругом.
-
-
- В мире
- 16 февраль 2024 16:01
Политика
-
- 16 февраль 2024, 17:41
В пятницу в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе над общественным активистом Бахтияром Гаджиевым планировалось заслушать показания потерпевший - Ульвии Мурадовой (Аловлу)и Орхана Абдуллаева. Однако они не явились, и судья предложил отложить слушания на следующее заседание.
-
- 16 февраль 2024, 16:26
17 февраля на панельных дискуссиях на тему: «Перспективы международной климатической дипломатии» вместе с другими участниками выступит глава Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом говорится в программе Мюнхенской конференции по безопасности.
-
- 16 февраль 2024, 15:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об утверждении нового состава Кабинета министров.
-
- 16 февраль 2024, 15:21
В Азербайджане как в политике, так и экономики царит авторитаризм, что создает проблемы для развития экономики. В то же время, он считает правильным курс правительства на переход от поставщика углеводородов к производителю технологий. Но для этого Азербайджан должен интегрироваться в мировые экономические процессы не как сырьевая страна. Для этого необходимо кардинально поменять политическое управление.
Написать отзыв