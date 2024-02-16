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(6 часов назад)
Сообщается  о смерти Навального

Сообщается  о смерти Навального

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Сообщается  о смерти Навального

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России сообщило в пятницу о смерти Алексея Навального в  колонии.

Как сказано в сообщении,  Навальный умер после прогулки ,  потеряв сознание. Врачи колонии вызвали скорую помощь.

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении.

* Глава  "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный был самым резким критиком Владимира Путина. Он был по ложному обвинению осужден на лишение свободы на срок 19 лет и отбывал наказание в самых суровых условиях за полярным кругом.

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