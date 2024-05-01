Парламент Грузии возвращается к обсуждению закона «Об иноагентах» на фоне массовых протестов
Парламент Грузии возвращается к обсуждению закона «Об иноагентах» на фоне массовых протестов
Минувшей ночью в ходе протестов в центре Тбилиси против принятия закона «Об иноагнтах» было задержано 63 оппозиционера, сообщил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в среду.
Рассмотрение этого законопроекта возобновится сегодня в парламенте Грузии, возле которого с утра вновь собираются его противники.
Данный закон предполагает создание реестра для СМИ и НПО, получающих финансирование из-за рубежа и введение для них обязательной ежегодной финансовой отчетности.
Постатейное рассмотрение проекта закона во втором чтении началось 30 апреля и продолжалось около девяти часов. На данном этапе завершено обсуждение лишь трех статей законопроекта, состоящего из 11 пунктов. Законопроект предположительно будет утвержден 17 мая.
Власти аргументировали повторное инициирование этого законопроекта, который был отозван в марте 2023 года на фоне массовых протестов, тем, что зарубежные доноры увеличили «тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии».
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