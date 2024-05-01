Докладчики ПАСЕ критикуют  арест  Анара Мамедли

Трое докладчиков ПАСЕ по Азербайджану выразили обеспокоенность по поводу ареста одного из лидеров гражданского общества Азербайджана Анара Мамедли, сообщила пресс-служба Совета Европы.

"Господин Мамедли является одним из основателей Центра Мониторинга Выборов и Обучения Демократии, который осуществляет независимый мониторинг выборов в Азербайджане.

В сентябре 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы наградила его премией Вацлава Гавела в области прав человека", - говорится в заявлении докладчиков ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Лиз Кристофферсен (Норвегия) и Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания), а также докладчика по вопросу «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане» Ханны Барделл.

Они отметили необходимость пересмотра дела Мамедли.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что г-н Мамедли вновь задержан. Его адвокат заявил, что задержание связано с делом против нескольких журналистов «Abzas Media», которое рассматривается независимым гражданским обществом, как политически мотивированное.

Мы призываем власти Азербайджана немедленно пересмотреть это дело и не допустить уголовного преследования г-н Мамедли, правозащитную деятельность которого, трудно переоценить", - отметили докладчики.