Докладчики ПАСЕ критикуют арест Анара Мамедли
Докладчики ПАСЕ критикуют арест Анара Мамедли
Трое докладчиков ПАСЕ по Азербайджану выразили обеспокоенность по поводу ареста одного из лидеров гражданского общества Азербайджана Анара Мамедли, сообщила пресс-служба Совета Европы.
"Господин Мамедли является одним из основателей Центра Мониторинга Выборов и Обучения Демократии, который осуществляет независимый мониторинг выборов в Азербайджане.
В сентябре 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы наградила его премией Вацлава Гавела в области прав человека", - говорится в заявлении докладчиков ПАСЕ по мониторингу Азербайджана Лиз Кристофферсен (Норвегия) и Ян Лидделл-Грейнджер (Великобритания), а также докладчика по вопросу «Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане» Ханны Барделл.
Они отметили необходимость пересмотра дела Мамедли.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что г-н Мамедли вновь задержан. Его адвокат заявил, что задержание связано с делом против нескольких журналистов «Abzas Media», которое рассматривается независимым гражданским обществом, как политически мотивированное.
Мы призываем власти Азербайджана немедленно пересмотреть это дело и не допустить уголовного преследования г-н Мамедли, правозащитную деятельность которого, трудно переоценить", - отметили докладчики.
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