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(14 часов назад)
ЦБА ждет продолжения снижения профицита баланса текущих операций

ЦБА ждет продолжения снижения профицита баланса текущих операций

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЦБА ждет продолжения снижения профицита баланса текущих операций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что в 2024 году профицит текущего операционного баланса страны составит 7 миллиардов долларов США.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Казымов.

"А в 2025 году мы ждем профицит в размере 6,5 млрд долларов", - отметил главный банкир.

В 2023 году профицит баланса текущих операций Азербайджана составил 8,3 миллиарда долларов-до 11,5% валового внутреннего продукта. Это на 65% меньше, чем в 2022 году.

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