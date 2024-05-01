ЦБА ждет продолжения снижения профицита баланса текущих операций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует, что в 2024 году профицит текущего операционного баланса страны составит 7 миллиардов долларов США.

Об этом заявил на пресс-конференции председатель ЦБА Талех Казымов.

"А в 2025 году мы ждем профицит в размере 6,5 млрд долларов", - отметил главный банкир.

В 2023 году профицит баланса текущих операций Азербайджана составил 8,3 миллиарда долларов-до 11,5% валового внутреннего продукта. Это на 65% меньше, чем в 2022 году.