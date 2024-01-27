ПАСЕ призвала реабилитировать всех фигурантов «Тертерского дела»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала усилить меры по борьбе с пытками в странах-участницах организации, особо отметив систематическое применение пыток в Азербайджане, России и Турции.

ПАСЕ на зимней сессии организации в Страсбурге приняла резолюцию "Заявления о систематических пытках и бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании в местах содержания под стражей в Европе", которая была основана на докладе депутата из Кипра Константиноса Эфстатиу.

"Совет Европы должен обеспечить соблюдение абсолютного запрета пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Лица, находящиеся под стражей, находятся в уязвимом положении, и государства обязаны защищать их физическое благополучие и нести ответственность за любые причиненные травмы", - говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Парламентарии решительно осудили "систематическое или широко распространенное применение пыток и других форм жестокого обращения" в таких государствах, как Россия, Азербайджан и Турция, далее сказано в сообщении.

Ассамблея глубоко обеспокоена сообщениями, касающимися Азербайджана, в частности, «ужасающими» пытками в рамках "Тертерского дела". "Многие фигуранты этого дела, задержанные в 2017 году, подвергались пыткам и бесчеловечному обращению, при этом зафиксированы 10 подтвержденных случаев смертей в результате этих пыток. Задержанных пытали с целью добиться признания в государственной измене", - указано в тексте резолюции.

Хотя некоторые из задержанных и первоначально осужденных сейчас оправданы и освобождены, другие остаются в тюрьме. «Помимо "Тертерского дела", в некоторых сообщениях указывается, что пытки и другие формы жестокого обращения применялись к членам политической оппозиции, журналистам и правозащитникам", - далее подчеркнуто в документе.

Ассамблея призвала Азербайджан обеспечить привлечение к ответственности всех виновных, высокопоставленных должностных лиц и государственные органы, ответственные за применение пыток в "Тертерском деле". Также требуется обеспечить выплату компенсаций и реабилитацию всем жертвам, в том числе путем отмены обвинительных приговоров, вынесенных на основании признаний, полученных под пытками.

ПАСЕ также рекомендовала России (Комитет министров Совета Европы 16 марта 2022 года прекратил полномочия России в организации), Азербайджану и Турции, "устранить коренные причины проблемы, провести системные изменения, направленные на искоренение злоупотреблений и противоправных практик.

Несмотря на то, что полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ 24 января были ограничены, страна остается в Совете Европы и рекомендации этой структуры подлежат исполнению.

* В мае-июле 2017 года в войсковых частях, дислоцированных в Тертерском и ряде других районов были задержаны и подвергнуты бесчеловечному обращению и пыткам не менее 450 человек – военных и гражданских.

10 военных в результате пыток были замучены до смерти. Большинство из задержанных были привлечены по ст. 234.1 (незаконный оборот наркотиков), некоторые - по ст. 228.1 (незаконный оборот оружия) УК Азербайджана и получили небольшие сроки тюремного наказания.

Около 30 человек были приговорены к длительным тюремным срокам по обвинению в «госизмене».

После предания фактов пыток огласке, Генеральная прокуратура обновила в 2021 году следствие. В результате, в конце 2022 года 20 человек, осужденных за «госизмену» были оправданы. Также были оправданы 16 человек, из числа осужденных не за госизмену, а по другим статьям УК. Еще 13 человек были ранее оправданы решением военной прокуратуры в 2018 г.

Однако 10 фигурантов «Тертерского дела» все еще остаются в тюрьмах и их родственники и правозащитники добиваются пересмотра дел и освобождения осужденных.

Независимые эксперты считают, что массовые аресты военных и гражданских по обвинениям «в госизмене» и в частности «службе армянам» были инициированы некоторыми высокопоставленными генералами, чтобы оправдать невыполнение ими боевых задач во время апрельской эскалации в Карабахе в 2016 г.

Жертвы «Тертерского дела» считают, что еще не все генералы, ответственные за репрессии, привлечены к ответственности.