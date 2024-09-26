Пашинян предложил в Нью-Йорке подписать мир до СОP 29

Недавние выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Организации Объединенных Наций вызвали бурную реакцию на родине и сдержанную реакцию в Азербайджане. Выступая на Саммите будущего в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Пашинян отошел от традиционно враждебной риторики в отношении Турции и Азербайджана, распространенной среди армянских политиков. Также он воздержался от упоминания карабахских армян, сосредоточившись вместо этого на более широкой теме глобального мира и развития.

В Ереване критики назвали речь Пашиняна «проповедью лидера сектантского движения», выразив возмущение, как они считают, его примирительным тоном. Политические оппоненты премьер-министра расценили его подход как предательство националистических настроений, которые доминировали в дискурсе Армении в регионе.

В последующей дискуссии на тему «Лидерство ради мира» Пашинян подтвердил приверженность Армении прекращению конфликта с Азербайджаном. Он призвал страны отказаться от агрессии и нарушений прав человека, подчеркнув, что Армения «готова подписать мирный договор с Азербайджаном». Он также предложил подписать уже согласованные разделы мирного договора до COP29, глобальной климатической конференции, которая должна состояться в Баку. Пашинян выразил оптимизм относительно продолжающегося процесса делимитации границ, сославшись на Алма-Атинскую декларацию 1991 года как основу для мира.

Реакция Баку остается осторожно сдержанной. Хотя МИД Азербайджана еще не выступил с официальным заявлением, президент Ильхам Алиев ранее выражал скептицизм относительно намерений Армении. В своем выступлении на первой сессии новоизбранного Милли Меджлиса Алиев подчеркнул приоритетность для Азербайджана усиления своего военного потенциала, что свидетельствует о глубоком недоверии к мирным инициативам Армении. Правительство Алиева настаивает на исключении антиазербайджанских положений из конституции Армении в качестве предварительного условия для любых значимых мирных переговоров.