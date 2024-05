Покушение на премьер-министра Словакии

15 мая днем на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено вооруженное нападение.

Местная пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с заседания правительства.

В Фицо стреляли из толпы. После выстрелов он упал.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.

Издание Plus Jeden Den пишет, что Фицо ранен в руку и живот, и он в тяжелом состоянии.

Стрелявший, по информации словацкой прессы, был задержан на месте.

