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(1 час назад)
Покушение на премьер-министра Словакии

Покушение на премьер-министра Словакии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Покушение на премьер-министра Словакии

15 мая днем на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено вооруженное нападение.

Местная пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с заседания правительства.

В Фицо стреляли из толпы. После выстрелов он упал.

Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.

Издание Plus Jeden Den пишет, что Фицо ранен в руку и живот, и  он в тяжелом состоянии.

Стрелявший, по информации словацкой прессы, был задержан на месте.

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