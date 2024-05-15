Покушение на премьер-министра Словакии
Покушение на премьер-министра Словакии
15 мая днем на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено вооруженное нападение.
Местная пресса сообщает, что несколько выстрелов раздались, когда Фицо вышел с заседания правительства.
В Фицо стреляли из толпы. После выстрелов он упал.
Словацкий телеканал ТАЗ сообщает, что в Фицо стреляли четырежды, одна пуля попала в живот.
Издание Plus Jeden Den пишет, что Фицо ранен в руку и живот, и он в тяжелом состоянии.
Стрелявший, по информации словацкой прессы, был задержан на месте.
Политика
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