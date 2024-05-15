Срок ареста карабахских сепаратистов продлен еще на 5 месяцев

Бинагадинский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения карабахских сепаратистов: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабяна, Давида Ишханяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна и др. продлен еще на 5 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В пресс-релизе напоминается, что следствие ведется в отношении в «15 членов сепаратистского режима» по различным статьям УК Азербайджана.

Напомним, что указанные лица были арестованы после антитеррористической операции в Карабахе в сентябре 2023 г. Им предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, терроризме, незаконном создании и финансировании вооруженных формирований, незаконном пересечении границы и др.