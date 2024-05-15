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(1 час назад)
Срок ареста карабахских сепаратистов продлен еще на 5 месяцев

Срок ареста карабахских сепаратистов продлен еще на 5 месяцев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Срок ареста карабахских сепаратистов продлен еще на 5 месяцев

Бинагадинский районный суд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения карабахских сепаратистов:  Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна,  Давида Бабяна,  Давида Ишханяна,  Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна и др. продлен еще на 5 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В пресс-релизе напоминается, что следствие ведется в отношении в «15 членов сепаратистского режима» по различным статьям УК Азербайджана.

Напомним, что указанные лица были арестованы после антитеррористической операции в Карабахе в сентябре 2023 г. Им предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, терроризме, незаконном создании и финансировании вооруженных формирований, незаконном пересечении границы и др.

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