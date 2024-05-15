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(1 час назад)
67 летняя Ирада Ахундова из Хьюстона обвиняется в передаче взяток американскому конгрессмену

67 летняя Ирада Ахундова из Хьюстона обвиняется в передаче взяток американскому конгрессмену

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

67 летняя Ирада Ахундова из Хьюстона обвиняется в передаче взяток американскому конгрессмену

В США продолжается расследование дела о получении конгрессменом  Генри Куэльяром из Техаса взятки в 600 000 долларов от контролируемой Азербайджаном энергетической компании и банком в Мексике.

Как сообщило 14 мая агентство Associated Press, 67-летняя Ирада Ахундова признала себя 1 мая в федеральном суде Хьюстона виновной в том, что действовала в качестве агента Азербайджана без регистрации в федеральных органах. Подробности признания ею вины стали известны 9 мая.

Федеральные власти обвинили 68-летнего Куэльяра и его 67-летнюю жену Имельду Куэльяр в получении денег в период с 2014 по 2021 год в обмен на продвижение интересов Азербайджана и мексиканского банка в США.  Однако супружеская пара утверждает, что они невиновны.

В протоколах суда отмечается, что Ахундова  признает вину и  «полностью сотрудничает с Соединенными Штатами». Сумма предполагаемых взяток от азербайджанских интересов составила более 300 тысяч долларов.

«Ахундова называется активным членом азербайджано-американской общины Техаса». В  2014-2017 годах она работала директором техасского филиала азербайджанской энергетической компании, где пересылала фальшивые счета за консультации и помогала осуществлять платежи, которые, по ее мнению, были «в интересах» нефтяной компании и правительства Азербайджана», - отмечено в сообщении.

Ахундовой грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокат Ахундовой не ответил на сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию в понедельник.

Согласно обвинению, азербайджанская энергетическая компания  перечисляла деньги компании Имельде Куэльяр и ее детям. Эта компания получала по «фиктивному контракту» по 25 000 долларов в месяц.

Согласно обвинению, официальные лица Азербайджана хотели заручиться поддержкой в конфликте с Арменией  и в продвижении страны в качестве стратегического союзника США.

Куэльяр одно время был сопредседателем фракции Азербайджана в Конгрессе, и в обвинительном заключении против него говорится, что азербайджанский дипломат называл его в текстовых сообщениях «эль-Хефе» или «боссом».

Официальный Баку так и не выразил отношения к этому скандалу, который длится уже около месяца.

 

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