Апелляционный суд оставил Анара Мамедли в заключении

15 мая Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ о переводе под домашний арест. Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.

На процессе Мамедли отверг предъявленное ему обвинение в контрабанде и связал уголовное дело со своей общественной и правозащитной деятельностью.

До сведения суда было доведено, что арест Мамедли осуществлен в нарушении статей 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав человека.

*Анар Мамедли был арестован 30 апреля по обвинению в контрабанда по сговору группой лиц (ст.206.3.2 УК АР). Первоначально он был привлечен по “делу Abzas Media”.

Впоследствии его дело было выделено в отдельное производство.

Многочисленные международные организации, Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Анара Мамедли и других, находящихся в заключении, журналистов и активистов.

Напомним, за последние несколько месяцев были возбуждены уголовные дела против 17 активистов и журналистов, 15 из них находятся в заключении.