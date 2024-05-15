Эксперты в Азербайджане о последних событиях в Грузии

Эксперты в Азербайджане о последних событиях в Грузии

Принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", и непрекращающиеся массовые протесты против этого активно обсуждаются политическими экспертами в Азербайджане.

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов считает события в соседней стране способными повлиять на общий расклад сил в регионе.

Грузия не могла долго оставаться в стороне от реализации результатов 44-дневной войны: армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации, разблокировки коммуникаций, - пишет он.

"Предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС привело в движение внешних акторов, не заинтересованных в создании западной оси в регионе. Наряду с этим, ситуацией старается воспользоваться правящая партия. Для Азербайджана важна предсказуемая, независимая и субъектная Грузия", - оставил запись в социальной сети Ф.Мамедов.

Экономист Ровшан Агаев указывает на невероятную активность западных политиков в Тбилиси и вспоминает как 10 лет назад в Азербайджане гражданское общество прохладно реагировало на принятие Милли Меджлисом более реакционного закона, чем принятый вчера в Грузии. Также слабо реагировал на принятие азербайджанского закона демократический мир.

"Дело не только в различном отношении Запада к Азербайджану и Грузии. Главное то, что стремящиеся к прогрессу и демократии малочисленные силы в Азербайджане невероятно беззащитны" - заметил Р.Агаев, оценивая поддержку оказываемую Запададом грузинским демократам.

Политический эксперт Шахин Джафарли назвал Грузию экономическим проектом миллиардера Бидзины Иванишвили, который отказался выполнять 9 условий ЕС о демократии, правах человека, независимости судов, справедливых выборов.

"Иванишвили предлагает Евросоюзу принимать эту страну в свои ряды такой, какой она есть. Вместе с ее владетелем. Нет сомнения, что Иванишвили активно общается с Москвой по закрытым каналам связи", - отметил эксперт.

По мнению Ш.Джафарли, евроинтеграция является для грузинского народа "красной линией", общество не позволит правительству переступить через нее.

Председатель Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли пожелал братскому грузинскому народу победы в его борьбе и предложил азербайджанской власти сделать выводы из происходящего в соседней стране.

"Мы как народ должны понять, что решение всех наших проблем невозможно без всеобщего участия народа в мирной борьбе за демократию, активной и ответственной позиции гражданского общества", - написал А.Керимли в социальной сети.