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(1 час назад)
С Азизом Оруджевым в тюремном госпитале случился обморок

С Азизом Оруджевым в тюремном госпитале случился обморок

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

С Азизом Оруджевым в тюремном госпитале случился обморок

В Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана ухудшилось состояние руководителя Интернет-тв Kanal-13 Азиза Оруджева.  Во вторник, 14 мая он упал в обморок, потеряв сознание, при этом артериальное давление у него резко повысилось. Об этом агентству Turan сообщил его адвокат  Фахраддин Мехтиев, посетивший Оруджева в среду.

По словам адвоката, Оруджев длительное время находится в тюремном госпитале из-за проблем с сердцем, повышенным давлением и нарушениями нервной системы.

Мехтиев отметил, что возможности этого медучреждения позволяют оказывать пациентам минимальную медицинскую помощь.

Защита считает, что более эффективной могла бы медпомощь в гражданской, специализированной клинике.  Защита планирует подать новое ходатайство о переводе Оруджева под домашний арест.

*Оруджев был задержан  27 ноября 2023 г. по обвинению в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца. Однако 19 декабря ему было предъявлено новое обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы. 19 марта суд продлил срок его ареста еще на 2 месяца.

Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.

 

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