Готовится государственный визит президента Беларуси в Азербайджан

15 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял белорусского коллегу Сергея Алейника. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, стороны обсудили подготовку государственного визита президента Беларуси в Азербайджан и региональную ситуацию.

В тот же день руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев принял вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

Согласно сообщению, пресс-службы администрации, стороны обсудили вопрос об участии белорусской стороны в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.