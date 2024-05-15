Готовится государственный визит президента Беларуси в Азербайджан
Готовится государственный визит президента Беларуси в Азербайджан
15 мая глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял белорусского коллегу Сергея Алейника. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, стороны обсудили подготовку государственного визита президента Беларуси в Азербайджан и региональную ситуацию.
В тот же день руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев принял вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.
Согласно сообщению, пресс-службы администрации, стороны обсудили вопрос об участии белорусской стороны в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.
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