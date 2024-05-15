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(1 час назад)
Готовится государственный визит президента Беларуси в Азербайджан

Готовится государственный визит президента Беларуси в Азербайджан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Готовится государственный визит президента Беларуси в Азербайджан

15 мая глава МИД  Азербайджана Джейхун Байрамов принял белорусского коллегу  Сергея Алейника. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, стороны обсудили  подготовку государственного визита президента Беларуси в Азербайджан и  региональную ситуацию.

В тот же день руководитель администрации президента Азербайджана Самир Нуриев принял вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко.

Согласно сообщению, пресс-службы администрации, стороны обсудили вопрос об участии белорусской стороны в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

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