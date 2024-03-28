Полад Асланов добивается от прокуратуры решений по его жалобам

Полад Асланов добивается от прокуратуры решений по его жалобам

Отбывающий тюремное наказание руководитель сайта xeberman.com Полад Асланов жалуется на то, что прокуратура не выдает ему решений по его жалобам.

Как сообщила супруга асланова Гюльмира Асланова, первая жалоба касалось бесчеловечного обращения с ним в день задержания 12 июня 2019 г.

В Службе госбезопасности его продержали множество часов без воды и пищи, не давали связаться с адвокатом, запугивали оказанием давления на супругу и его ребенка, вынудив его дать признательные показания.

В связи с этим, адвокат Эльчин Садыгов подал жалобу в Сабаильскую районную прокуратуру.

«Прокуратура сначала начала уголовное производство, которое потом оно было прекращено. Однако соответствующее решение не предоставили ни адвокату, ни самому Поладу», - продолжила супруга.

Вторая жалоба связана с голодовкой Полада в 2020 г., объявленной им, в знак протеста против отстранения адвоката Садыгова от его дела.

«Из-за протеста Поладу обрили голову, посадили в карцер и лишили встреч с членами семьи и адвокатом», - сказала Асланова. В связи с нарушением прав Полада, адвокат обратился с жалобой в Низаминскую районную прокуратуру. «Прокуратура также возбудила уголовное производство, но вскоре прекратило дело, не выдав решения ни Поладу Асланову, ни адвокату», - отметила Асланова.

Недавно Полад Асланова пожаловался посетившим его сотрудникам Красного Креста на то, что ему не предоставили решений прокуратуры. После этого, 27 марта его посетили сотрудники Низаминской районной прокуратуры, и Полад передал им свое письменное обращение к генеральному прокурору с просьбой выдать ему решения по его жалобам.

Выдача решений позволит Асланову воспользоваться правом на обжалование их в суде.

*Асланов был арестован 12 июня 2019 года, обвинен по статье 274 УК (госизмена), в частности в шпионаже в пользу Ирана и осужден к 16 годам лишения свободы.

Асланов отвергает все обвинения, заявляя, что его преследуют за разоблачение фактов коррупции среди сотрудников спецслужб.

Правозащитники признали его политзаключенным. Международные организации осудили арест Асланова и призвали освободить его. Впоследствии Верховный суд сократил срок тюремного наказания Асланова до 13 лет.