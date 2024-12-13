Политическое значение завтрашнего события на улице Шарифзаде

В ходе визита, наполненного как духовными, так и геополитическими подтекстами, архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами Святого Престола, прибудет завтра в Баку с долгожданным визитом. Его возвращение в столицу Азербайджана знаменует его первый визит с 2018 года, когда он провел встречи с тогдашним министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом Мехрибан Алиевой. Однако этот визит — больше, чем просто дипломатический визит — он несет в себе более глубокий резонанс в меняющейся динамике отношений Азербайджана с Ватиканом.

Изюминкой поездки архиепископа Галлахера станет торжественное освящение земли под строительство второй католической церкви в Баку, проект, который уже привлек значительное внимание. Краеугольный камень новой церкви будет заложен на улице Шарифзаде, вдали от исторических католических центров города. На следующий день Галлахер возглавит торжественную мессу в существующей церкви Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Новый церковный проект вызывает вопросы. Католическая община Азербайджана насчитывает всего 2000 человек — почти невидимая часть подавляющего мусульманского населения. Существующая католическая церковь в Баку, построенная в 2007 году и расположенная в центре города, с комфортом удовлетворяет потребности общины. Зачем же тогда строить еще одно католическое место поклонения в относительно периферийном месте?

Исторический контекст дает часть ответа. До Второй мировой войны католическая община Азербайджана процветала, поддерживаемая значительным немецким и польским населением. Архитектурные достопримечательности, включая неоготическую церковь Непорочного Зачатия, построенную в 1899 году Адольфом Эйхлером, свидетельствуют об их культурном вкладе. Однако советская эпоха принесла внезапные депортации и стирание католической жизни. Сегодня новая церковь выглядит как анахронизм — дань ушедшей эпохе или мост к чему-то более стратегическому.

Ватикан давно признал роль Азербайджана в поддержке всемирного католического наследия. Фонд Гейдара Алиева профинансировал реставрацию важных религиозных памятников, включая катакомбы в Ватикане. Это партнерство подчеркивает взаимовыгодные отношения: Азербайджан обеспечивает себе добрую волю и видимость в европейских культурных сферах, в то время как Ватикан получает жизненно важный источник финансовой и логистической поддержки.

Однако реакция Ватикана на инициативы Азербайджана была осторожной. Хотя Святой Престол ценит вклад Баку, он воздержался от объединения с Азербайджаном по спорным геополитическим вопросам. Отношения между Азербайджаном и Западной Европой в последние годы стали напряженными из-за репрессий против гражданского общества, и Ватикан избегал принимать чью-либо сторону, отдавая приоритет нейтралитету в своем подходе.

Решение о строительстве второй церкви вполне может быть попыткой углубить эти сложные отношения. Руководство Азербайджана может надеяться, что Ватикан сыграет роль мягкой силы, потенциально влияя на восприятие страны в Европе. До сих пор Святой Престол ограничивал свое участие культурными инициативами, такими как предоставление азербайджанским ученым доступа к своим богатым архивам — жест доброй воли, но далекий от политической пропаганды.

Поскольку Галлахер готовится благословить новое место на улице Шарифзаде, церемония, скорее всего, послужит платформой как для религиозных, так и для дипломатических сигналов. Это не просто символ многоконфессиональной толерантности Азербайджана, но и тонкое напоминание о его стремлении к более глубоким связям с Западом — как через Ватикан, так и за его пределами.

Остается только увидеть, проложит ли этот проект путь для Ватикана к более активному взаимодействию с политическими и культурными целями Азербайджана. На данный момент церковь Шарифзаде является жестом, который воплощает веру в нескольких отношениях: веру в религию и в непреходящий потенциал дипломатии.