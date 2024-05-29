После Каледонии Азербайджан озаботился судьбой Французской Полинезии

В Баку прибыла делегация парламента Французской Полинезии и правящей партии "Тавини".

Как сообщили источники в Милли Меджлисе, делегаты обсудят вопросы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией и других сферах. Запланированы встречи в Милли Меджлисе и других госорганах страны.

В рамках визита пройдет конференция на тему: "Право Французской Полинезии на деколонизацию: Вызовы и перспективы".

Визит проходит по приглашению Бакинской инициативной группы, работающей в сфере борьбы с колониализмом в XXI веке.

Напомним, что в Баку вспомнили об угнетенных народах Каледонии и Полинезии после того, как Париж занял открыто проармянскую позицию и обвинил Азербайджан в нарушении прав армян Карабаха. До того судьба «несчастных» людей в 15 тысячах км. от Азербайджана, страдающих от колониального режима, Баку не интересовала.

*Французская Полине́зия – группа островов в южной части Тихого океана. Общая площадь — 4167 км² (меньше территории бывшего Нагорного Карабаха), население — менее 300 тысяч человек. Административный центр — город Папеэте на острове Таити (1 тыс. км²).

Управляется французским верховным комиссаром. Местные органы власти — совет министров и территориальная ассамблея.