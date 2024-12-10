Посол Германии обеспокоен репрессиями журналистов в Азербайджане

Посол Германии в Азербайджане Ральф Харлеман выразил беспокойство репрессиями против журналистов в Азербайджане.

«Чтобы наполнить Всеобщую декларацию прав человека жизнью + защитить права человека, нам нужно поставить камеры+микрофоны там, где происходят нарушения прав человека.

Поскольку свобода прессы является индикатором ситуации с правами человека, мы по-прежнему обеспокоены насилием+репрессиями в отношении журналистов во всем мире, в том числе в Азербайджан», - написал он в своем аккаунте в соцсети X.