РБГ призвали освободить журналистов в Азербайджане

Шесть журналистов независимого новостного издания Meydan TV были арестованы в пятницу и помещены в предварительное заключение. Репортеры без границ (РБГ) осуждают эти произвольные задержания, часть систематической стратегии по подавлению критиков режима в Азербайджане, и призывают к их немедленному освобождению. Об этом говорится в пресс-релизе организации в защиту прессы «Репортеры без границ».

Спустя месяц после COP29 власти возобновили репрессии против журналистов. Задержание шести журналистов Meydan TV в очередной раз доказывает готовность преследовать тех, кто осмеливаются информировать граждан Азербайджана. РБГ требуют их немедленного освобождения, а также 13 других произвольно задержанных журналистов, призывает международное сообщество не закрывать глаза на эти серьезные систематические нарушения основных прав.

8 декабря, после обыска в домах, шестеро журналистов были арестованы на четыре месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты». Им грозит до восьми лет тюрьмы по этим обвинениям, что они категорически отрицают.

Эти обвинение часто использовалось властями как предлог для преследования с ноября 2023 года, когда началась волна репрессий против журналистов таких изданий, как Toplum TV и Abzas Media.